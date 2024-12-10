SignaleKategorien
Andrei Churiumov

Andrey Churyumov Hedge Fund 2024

Andrei Churiumov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
54 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 3%
Alpari-MT5
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
649
Gewinntrades:
414 (63.79%)
Verlusttrades:
235 (36.21%)
Bester Trade:
181.56 USD
Schlechtester Trade:
-336.69 USD
Bruttoprofit:
8 628.94 USD (72 585 pips)
Bruttoverlust:
-8 286.66 USD (184 795 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (231.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
663.60 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
2.86%
Max deposit load:
61.80%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.23
Long-Positionen:
251 (38.67%)
Short-Positionen:
398 (61.33%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-375.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-949.29 USD (13)
Wachstum pro Monat :
1.89%
Jahresprognose:
25.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
824.89 USD
Maximaler:
1 514.12 USD (13.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.82% (1 069.24 USD)
Kapital:
10.72% (1 290.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 641
BITCOIN 7
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 331
BITCOIN -15
XAUUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 4.5K
BITCOIN -117K
XAUUSD 278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Swissquote-Server
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 115
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.68 × 841
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.83 × 8901
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 560
noch 46 ...
1. Описание ТС и СПР.

Ручной формат работы в течении дня. Торговая система и система принятия решений основана на выявлении действий крупных участников рынка и входа в направлении потенциального развития событий, после открытия Европы. Неделю начинаю с изучения фундаментальных данных, выписываю ключевые события в ежедневник и наношу зоны интереса D1 и Н4 до пятницы. Утро каждого дня, начинаю с анализа D1, H4, Н1, смотрю как закрыли вчерашний день относительно круглых уровней и пулов ликвидности. Далее перехожу на М30, М15, М5, накидываю локальные зоны интереса сегодняшнего дня. После ожидаю проявление одной из манипуляций крупными участниками рынка и совершаю сделку. Длительность трейдов, в среднем от нескольких минут до часа, количество от 1 до 5. Всегда выставляю стоп-лосс, соотношение стоп(SL)/профит(TP) 1:1-1:10.



2. Личный чек-лист.

Отбой в 21:30, подъём в 05:15 и далее по плану, который пишу в ежедневник с вечера. Начав трудовой процесс в 08:00 ставлю телефон на беззвук и не беспокоить для ВСЕХ входящих вызовов, фокусируюсь ТОЛЬКО на анализе рынка и сделках.


Я сажусь торговать только с решёнными личными вопросами.

Я фокусирую своё внимание на одну торговую пару.

Я принимаю во внимание открытие Европы и Америки при анализе рынка.

Я открываю сделку из списка манипуляций, в количестве 8 штук.

Я выбираю сделку, в которой меня устраивает соотношение от 1:1.

В каждой сделке соблюдаю строгий объём закупа, до 10% от общего капитала.

Я открываю сделку только с стоп-лоссом и ставлю его в адекватное место.

Я никогда не двигаю стоп-лосс, когда цена идёт против меня.

Я делаю паузу, когда эмоции начинают оказывать на меня воздействие.

Я завершаю свой торговый день, если получу два убытка подряд.

Я записываю все свои действия в журнал торговли Numbers.

Сделать скрины в Numbers.


Дневная цель – выполнение каждого пункта моего плана.



3. Рабочий инструмент.

Валютная пара EUR/USD.



4. Управление капиталом на сделку.

Загрузка депозита до 10%.



5. Доходность и просадки.

Ориентир по доходности к которой стремлюсь, примерно 100% в год. Просадки до 3% от максимума, считаю рабочими и более выгодными местами для входа инвесторов. ПАММ-счёт относится к числу консервативных, следовательно рассчитан на инвестирование от 1 месяца и более, при этом лучше вкладывать на более длительное время.



6. Оферта.

Доступность оферты для присоединения будет с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника и так каждую неделю.



С уважением, Андрей Чурюмов.

Редакция от 05.12.25.

Keine Bewertungen
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 366 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 355 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 08:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 17:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 20:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
