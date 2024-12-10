시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Andrey Churyumov Hedge Fund 2024
Andrei Churiumov

Andrey Churyumov Hedge Fund 2024

Andrei Churiumov
0 리뷰
안정성
56
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 3%
Alpari-MT5
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
657
이익 거래:
419 (63.77%)
손실 거래:
238 (36.23%)
최고의 거래:
181.56 USD
최악의 거래:
-336.69 USD
총 수익:
8 967.04 USD (72 837 pips)
총 손실:
-8 514.16 USD (185 028 pips)
연속 최대 이익:
33 (231.95 USD)
연속 최대 이익:
663.60 USD (8)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
3.22%
최대 입금량:
61.80%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.30
롱(주식매수):
252 (38.36%)
숏(주식차입매도):
405 (61.64%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
21.40 USD
평균 손실:
-35.77 USD
연속 최대 손실:
23 (-375.13 USD)
연속 최대 손실:
-949.29 USD (13)
월별 성장률:
2.40%
연간 예측:
29.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
824.89 USD
최대한의:
1 514.12 USD (13.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.82% (1 069.24 USD)
자본금별:
10.72% (1 290.42 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 649
BITCOIN 7
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 442
BITCOIN -15
XAUUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 4.5K
BITCOIN -117K
XAUUSD 278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +181.56 USD
최악의 거래: -337 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +231.95 USD
연속 최대 손실: -375.13 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Swissquote-Server
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 115
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.68 × 841
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.83 × 8901
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 560
46 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

1. Описание ТС и СПР.

Ручной формат работы в течении дня. Торговая система и система принятия решений основана на выявлении действий крупных участников рынка и входа в направлении потенциального развития событий, после открытия Европы. Неделю начинаю с изучения фундаментальных данных, выписываю ключевые события в ежедневник и наношу зоны интереса D1 и Н4 до пятницы. Утро каждого дня, начинаю с анализа D1, H4, Н1, смотрю как закрыли вчерашний день относительно круглых уровней и пулов ликвидности. Далее перехожу на М30, М15, М5, накидываю локальные зоны интереса сегодняшнего дня. После ожидаю проявление одной из манипуляций крупными участниками рынка и совершаю сделку. Длительность трейдов, в среднем от нескольких минут до часа, количество от 1 до 5. Всегда выставляю стоп-лосс, соотношение стоп(SL)/профит(TP) 1:1-1:10.



2. Личный чек-лист.

Отбой в 21:30, подъём в 05:15 и далее по плану, который пишу в ежедневник с вечера. Начав трудовой процесс в 08:00 ставлю телефон на беззвук и не беспокоить для ВСЕХ входящих вызовов, фокусируюсь ТОЛЬКО на анализе рынка и сделках.


Я сажусь торговать только с решёнными личными вопросами.

Я фокусирую своё внимание на одну торговую пару.

Я принимаю во внимание открытие Европы и Америки при анализе рынка.

Я открываю сделку из списка манипуляций, в количестве 8 штук.

Я выбираю сделку, в которой меня устраивает соотношение от 1:1.

В каждой сделке соблюдаю строгий объём закупа, до 10% от общего капитала.

Я открываю сделку только с стоп-лоссом и ставлю его в адекватное место.

Я никогда не двигаю стоп-лосс, когда цена идёт против меня.

Я делаю паузу, когда эмоции начинают оказывать на меня воздействие.

Я завершаю свой торговый день, если получу два убытка подряд.

Я записываю все свои действия в журнал торговли Numbers.

Сделать скрины в Numbers.


Дневная цель – выполнение каждого пункта моего плана.



3. Рабочий инструмент.

Валютная пара EUR/USD.



4. Управление капиталом на сделку.

Загрузка депозита до 10%.



5. Доходность и просадки.

Ориентир по доходности к которой стремлюсь, примерно 100% в год. Просадки до 3% от максимума, считаю рабочими и более выгодными местами для входа инвесторов. ПАММ-счёт относится к числу консервативных, следовательно рассчитан на инвестирование от 1 месяца и более, при этом лучше вкладывать на более длительное время.



6. Оферта.

Доступность оферты для присоединения будет с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника и так каждую неделю.



С уважением, Андрей Чурюмов.

Редакция от 01.01.26.


리뷰 없음
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 366 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 355 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 08:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 17:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 20:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Andrey Churyumov Hedge Fund 2024
월별 100 USD
3%
0
0
USD
36K
USD
56
0%
657
63%
3%
1.05
0.69
USD
11%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.