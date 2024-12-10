1. Описание ТС и СПР.

Ручной формат работы в течении дня. Торговая система и система принятия решений основана на выявлении действий крупных участников рынка и входа в направлении потенциального развития событий, после открытия Европы. Неделю начинаю с изучения фундаментальных данных, выписываю ключевые события в ежедневник и наношу зоны интереса D1 и Н4 до пятницы. Утро каждого дня, начинаю с анализа D1, H4, Н1, смотрю как закрыли вчерашний день относительно круглых уровней и пулов ликвидности. Далее перехожу на М30, М15, М5, накидываю локальные зоны интереса сегодняшнего дня. После ожидаю проявление одной из манипуляций крупными участниками рынка и совершаю сделку. Длительность трейдов, в среднем от нескольких минут до часа, количество от 1 до 5. Всегда выставляю стоп-лосс, соотношение стоп(SL)/профит(TP) 1:1-1:10.









2. Личный чек-лист.

Отбой в 21:30, подъём в 05:15 и далее по плану, который пишу в ежедневник с вечера. Начав трудовой процесс в 08:00 ставлю телефон на беззвук и не беспокоить для ВСЕХ входящих вызовов, фокусируюсь ТОЛЬКО на анализе рынка и сделках.





Я сажусь торговать только с решёнными личными вопросами.

Я фокусирую своё внимание на одну торговую пару.

Я принимаю во внимание открытие Европы и Америки при анализе рынка.

Я открываю сделку из списка манипуляций, в количестве 8 штук.

Я выбираю сделку, в которой меня устраивает соотношение от 1:1.

В каждой сделке соблюдаю строгий объём закупа, до 10% от общего капитала.

Я открываю сделку только с стоп-лоссом и ставлю его в адекватное место.

Я никогда не двигаю стоп-лосс, когда цена идёт против меня.

Я делаю паузу, когда эмоции начинают оказывать на меня воздействие.

Я завершаю свой торговый день, если получу два убытка подряд.

Я записываю все свои действия в журнал торговли Numbers.

Сделать скрины в Numbers.





Дневная цель – выполнение каждого пункта моего плана.









3. Рабочий инструмент.

Валютная пара EUR/USD.









4. Управление капиталом на сделку.

Загрузка депозита до 10%.









5. Доходность и просадки.

Ориентир по доходности к которой стремлюсь, примерно 100% в год. Просадки до 3% от максимума, считаю рабочими и более выгодными местами для входа инвесторов. ПАММ-счёт относится к числу консервативных, следовательно рассчитан на инвестирование от 1 месяца и более, при этом лучше вкладывать на более длительное время.









6. Оферта.

Доступность оферты для присоединения будет с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника и так каждую неделю.









С уважением, Андрей Чурюмов.

Редакция от 01.01.26.