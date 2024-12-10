- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
492
Bénéfice trades:
316 (64.22%)
Perte trades:
176 (35.77%)
Meilleure transaction:
181.56 USD
Pire transaction:
-336.69 USD
Bénéfice brut:
4 535.97 USD (68 674 pips)
Perte brute:
-4 479.89 USD (181 396 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (231.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
350.88 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
4.21%
Charge de dépôt maximale:
37.28%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.05
Longs trades:
170 (34.55%)
Courts trades:
322 (65.45%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.11 USD
Bénéfice moyen:
14.35 USD
Perte moyenne:
-25.45 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-375.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-949.29 USD (13)
Croissance mensuelle:
2.71%
Prévision annuelle:
32.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
506.88 USD
Maximal:
1 179.87 USD (10.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.82% (1 069.24 USD)
Par fonds propres:
10.72% (1 290.42 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|484
|BITCOIN
|7
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|45
|BITCOIN
|-15
|XAUUSD
|26
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|4K
|BITCOIN
|-117K
|XAUUSD
|278
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +181.56 USD
Pire transaction: -337 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +231.95 USD
Perte consécutive maximale: -375.13 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 71
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.09 × 11
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 115
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ICMarkets-MT5
|0.68 × 841
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 384
|
Alpari-MT5
|0.83 × 8901
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 560
1. Описание ТС и СПР.
Ручной формат работы в течении дня. Торговая система и система принятия решений основана на выявлении действий крупных участников рынка и входа в направлении потенциального развития событий, после открытия Европы. Неделю начинаю с изучения фундаментальных данных, выписываю ключевые события в ежедневник и наношу зоны интереса D1 и Н4 до пятницы. Утро каждого дня, начинаю с анализа D1, H4, Н1, смотрю как закрыли вчерашний день относительно круглых уровней и пулов ликвидности. Далее перехожу на М30, М15, М5, накидываю локальные зоны интереса сегодняшнего дня. После ожидаю проявление одной из манипуляций крупными участниками рынка и совершаю сделку. Длительность трейдов, в среднем от нескольких минут до часа, количество от 1 до 5. Всегда выставляю стоп-лосс, соотношение стоп(SL)/профит(TP) 1:1-1:10.
2. Личный чек-лист.
Отбой в 21:30, подъём в 05:15 и далее по плану, который пишу в ежедневник с вечера. Начав трудовой процесс в 08:00 ставлю телефон на беззвук и не беспокоить для ВСЕХ входящих вызовов, фокусируюсь ТОЛЬКО на анализе рынка и сделках.
Я сажусь торговать только с решёнными личными вопросами.
Я фокусирую своё внимание на одну торговую пару.
Я принимаю во внимание открытие Европы и Америки при анализе рынка.
Я открываю только ту сделку, которая соответствует критериям моего сетапа.
Я открываю сделку, в которой меня устраивает соотношение от 1:1 до 1:10.
В каждой сделке соблюдаю строгий объём закупа, до 10% от общего капитала.
Я открываю сделку только с стоп-лоссом и ставлю его в адекватное место.
Я никогда не двигаю стоп-лосс, если цена идёт против меня.
Я делаю паузу, когда эмоции начинают оказывать на меня воздействие.
Я завершаю свой торговый день, если получу два убытка подряд.
Я записываю все свои действия в журнал торговли.
Сделать скрины в Numbers.
Дневная цель - выполнение каждого пункта моего плана.
3. Рабочий инструмент.
Валютная пара EUR/USD.
4. Управление капиталом на сделку.
Загрузка депозита до 10%.
5. Доходность и просадки.
Ориентир по доходности к которой стремлюсь, примерно 100% в год. Просадки до 3% от максимума, считаю рабочими и более выгодными местами для входа инвесторов. ПАММ-счёт относится к числу консервативных, следовательно рассчитан на инвестирование от 1 месяца и более, при этом лучше вкладывать на более длительное время.
6. Оферта.
Доступность оферты для присоединения будет с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника и так каждую неделю.
С уважением, Андрей Чурюмов.
Редакция от 10.12.24.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
2%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
41
0%
492
64%
4%
1.01
0.11
USD
USD
11%
1:100