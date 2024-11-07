SinyallerBölümler
Manh Cuong Vu

VieTrade6789

Manh Cuong Vu
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
60 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (23.08%)
En iyi işlem:
4.31 USD
En kötü işlem:
-5.95 USD
Brüt kâr:
49.70 USD (4 946 pips)
Brüt zarar:
-20.42 USD (2 028 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (4.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.63 USD (9)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
52.06%
Maks. mevduat yükü:
9.85%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.83
Alış işlemleri:
53 (67.95%)
Satış işlemleri:
25 (32.05%)
Kâr faktörü:
2.43
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
-1.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.05 USD (2)
Aylık büyüme:
9.62%
Yıllık tahmin:
117.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.91 USD
Maksimum:
10.36 USD (3.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.94% (10.36 USD)
Varlığa göre:
45.21% (163.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 73
GBPUSDm 4
AUDUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 27
GBPUSDm 2
AUDUSDm 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm 2.7K
GBPUSDm 195
AUDUSDm 23
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.31 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Vie
İnceleme yok
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 23:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 06:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.05 07:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.23 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 09:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 21:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
