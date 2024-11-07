SignauxSections
Manh Cuong Vu

VieTrade6789

Manh Cuong Vu
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
78
Bénéfice trades:
60 (76.92%)
Perte trades:
18 (23.08%)
Meilleure transaction:
4.31 USD
Pire transaction:
-5.95 USD
Bénéfice brut:
49.70 USD (4 946 pips)
Perte brute:
-20.42 USD (2 028 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (4.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.63 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
52.06%
Charge de dépôt maximale:
9.85%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.83
Longs trades:
53 (67.95%)
Courts trades:
25 (32.05%)
Facteur de profit:
2.43
Rendement attendu:
0.38 USD
Bénéfice moyen:
0.83 USD
Perte moyenne:
-1.13 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-6.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.05 USD (2)
Croissance mensuelle:
9.40%
Prévision annuelle:
117.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.91 USD
Maximal:
10.36 USD (3.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.94% (10.36 USD)
Par fonds propres:
45.21% (163.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 73
GBPUSDm 4
AUDUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm 27
GBPUSDm 2
AUDUSDm 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm 2.7K
GBPUSDm 195
AUDUSDm 23
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.31 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +4.67 USD
Perte consécutive maximale: -6.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VieTrade6789
49 USD par mois
13%
0
0
USD
271
USD
13
0%
78
76%
52%
2.43
0.38
USD
45%
1:200
