404

К сожалению, сигнал VieTrade6789 отключен и недоступен.

Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.

Выбрать новый сигнал

Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 4:

Scalp IC Markets ECN
Прирост
6 180%
Подписчики
2
Недели
332
Трейды
2069
Прибыльные
72%
Профит фактор
1.91
Макс. просадка
38%
Gold pro
Прирост
4 337%
Подписчики
33
Недели
44
Трейды
924
Прибыльные
78%
Профит фактор
1.84
Макс. просадка
52%
MCA100
Прирост
1 088%
Подписчики
10
Недели
111
Трейды
324
Прибыльные
54%
Профит фактор
1.55
Макс. просадка
35%
My Authors Programs
Прирост
501%
Подписчики
8
Недели
39
Трейды
786
Прибыльные
90%
Профит фактор
2.56
Макс. просадка
16%
MultiWay ICM
Прирост
538%
Подписчики
12
Недели
102
Трейды
921
Прибыльные
74%
Профит фактор
2.06
Макс. просадка
28%
Niguru GBP
Прирост
16 864%
Подписчики
0
Недели
148
Трейды
1271
Прибыльные
88%
Профит фактор
2.25
Макс. просадка
39%
Ultima
Прирост
336 493%
Подписчики
1
Недели
174
Трейды
298
Прибыльные
99%
Профит фактор
608.02
Макс. просадка
44%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Прирост
987%
Подписчики
9
Недели
79
Трейды
3320
Прибыльные
82%
Профит фактор
3.79
Макс. просадка
41%
ATong
Прирост
5 126%
Подписчики
1
Недели
245
Трейды
7913
Прибыльные
76%
Профит фактор
1.55
Макс. просадка
28%
Annic
Прирост
2 397%
Подписчики
1
Недели
231
Трейды
1002
Прибыльные
78%
Профит фактор
3.44
Макс. просадка
30%

Не нашли ничего подходящего?
Выберите и подпишитесь
на один из 2654 доступных сигналов
для MetaTrader 4

При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.