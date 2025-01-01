信号部分
信号 / VieTrade6789
404

很不幸，VieTrade6789信号被禁用，且无法使用

提供商已禁用该信号。然而，其他活动信号和提供商的大量数据库仍然供您使用。选择最合适的一个，连接它并使您的程序端自动复制交易。

选择新的信号

您可以检查其他MetaTrader 4 信号：

Scalp IC Markets ECN
成长
6 180%
订阅者
2
332
交易
2069
赢利
72%
利润因子
1.91
最大 DD
38%
ATong
成长
5 126%
订阅者
1
245
交易
7913
赢利
76%
利润因子
1.55
最大 DD
28%
MultiWay ICM
成长
538%
订阅者
12
102
交易
921
赢利
74%
利润因子
2.06
最大 DD
28%
Gold pro
成长
4 337%
订阅者
34
44
交易
924
赢利
78%
利润因子
1.84
最大 DD
52%
Niguru GBP
成长
16 864%
订阅者
0
148
交易
1271
赢利
88%
利润因子
2.25
最大 DD
39%
Ultima
成长
336 493%
订阅者
1
174
交易
298
赢利
99%
利润因子
608.02
最大 DD
44%
Annic
成长
2 397%
订阅者
1
231
交易
1002
赢利
78%
利润因子
3.44
最大 DD
30%
MCA100
成长
1 088%
订阅者
10
111
交易
324
赢利
54%
利润因子
1.55
最大 DD
35%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
成长
987%
订阅者
9
79
交易
3320
赢利
82%
利润因子
3.79
最大 DD
41%
My Authors Programs
成长
501%
订阅者
8
39
交易
785
赢利
90%
利润因子
2.56
最大 DD
16%

没有合适的信号？
选择并订阅
一个2655 可用信号
用于MetaTrader 4

订阅信号时，订阅者须接受所有的执行风险。历史统计无法保证任何未来的盈利能力。