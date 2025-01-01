SignaleKategorien
404

Leider wurde das Signal VieTrade6789 deaktiviert und ist nicht zugänglich.

Der Autor hat das Signal deaktiviert. Aber eine große Datenbank weiterer Signale und Anbieter steht Ihnen zur Verfügung. Wählen Sie das gewünschte Signal aus, abonnieren Sie es und lassen Sie Ihr Terminal Trades automatisch kopieren.

Neues Signal auswählen

Sie können sich über andere Signale für den MetaTrader 4 informieren:

Scalp IC Markets ECN
Wachstum
6 180%
Abonnenten
2
Wochen
332
Trades
2069
Win
72%
Profit-Faktor
1.91
Max. Rückgang
38%
Gold pro
Wachstum
4 356%
Abonnenten
33
Wochen
45
Trades
925
Win
78%
Profit-Faktor
1.84
Max. Rückgang
52%
ATong
Wachstum
5 126%
Abonnenten
1
Wochen
245
Trades
7913
Win
76%
Profit-Faktor
1.55
Max. Rückgang
28%
MCA100
Wachstum
1 088%
Abonnenten
10
Wochen
111
Trades
324
Win
54%
Profit-Faktor
1.55
Max. Rückgang
35%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Wachstum
987%
Abonnenten
9
Wochen
79
Trades
3320
Win
82%
Profit-Faktor
3.79
Max. Rückgang
41%
Annic
Wachstum
2 397%
Abonnenten
1
Wochen
231
Trades
1002
Win
78%
Profit-Faktor
3.44
Max. Rückgang
30%
Ultima
Wachstum
336 493%
Abonnenten
1
Wochen
174
Trades
298
Win
99%
Profit-Faktor
608.02
Max. Rückgang
44%
MultiWay ICM
Wachstum
538%
Abonnenten
12
Wochen
102
Trades
921
Win
74%
Profit-Faktor
2.06
Max. Rückgang
28%
My Authors Programs
Wachstum
502%
Abonnenten
8
Wochen
39
Trades
787
Win
90%
Profit-Faktor
2.56
Max. Rückgang
16%
Niguru GBP
Wachstum
16 864%
Abonnenten
0
Wochen
148
Trades
1271
Win
88%
Profit-Faktor
2.25
Max. Rückgang
39%

Nichts Passendes gefunden?
Wählen und abonnieren
Sie eines aus 2653 verfügbaren Signalen
für den MetaTrader 4

Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.