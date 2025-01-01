Señales / VieTrade6789
Lamentamos, pero la señal VieTrade6789 ha sido desactivada y no está disponible.
El autor ha dejado de transmitir la Señal. Pero tiene a su disposición una enorme base de datos de otras Señales operativos y muchos otros proveedores. Seleccione lo que más le conviene, conéctese, y que su terminal copie las Señales automáticamente.Seleccione una señal nueva
Puede ver otras Señales para MetaTrader 4:
- Incremento
- 5 126%
- Suscriptores
- 1
- Semanas
- 245
- Trades
- 7913
- Rentables
- 76%
- Facto de Beneficio
- 1.55
- Reducción máxima
- 28%
- Incremento
- 987%
- Suscriptores
- 9
- Semanas
- 79
- Trades
- 3320
- Rentables
- 82%
- Facto de Beneficio
- 3.79
- Reducción máxima
- 41%
- Incremento
- 538%
- Suscriptores
- 12
- Semanas
- 102
- Trades
- 921
- Rentables
- 74%
- Facto de Beneficio
- 2.06
- Reducción máxima
- 28%
- Incremento
- 336 493%
- Suscriptores
- 1
- Semanas
- 174
- Trades
- 298
- Rentables
- 99%
- Facto de Beneficio
- 608.02
- Reducción máxima
- 44%
- Incremento
- 6 180%
- Suscriptores
- 2
- Semanas
- 332
- Trades
- 2069
- Rentables
- 72%
- Facto de Beneficio
- 1.91
- Reducción máxima
- 38%
- Incremento
- 501%
- Suscriptores
- 8
- Semanas
- 39
- Trades
- 785
- Rentables
- 90%
- Facto de Beneficio
- 2.56
- Reducción máxima
- 16%
- Incremento
- 1 088%
- Suscriptores
- 10
- Semanas
- 111
- Trades
- 324
- Rentables
- 54%
- Facto de Beneficio
- 1.55
- Reducción máxima
- 35%
- Incremento
- 2 397%
- Suscriptores
- 1
- Semanas
- 231
- Trades
- 1002
- Rentables
- 78%
- Facto de Beneficio
- 3.44
- Reducción máxima
- 30%
- Incremento
- 16 864%
- Suscriptores
- 0
- Semanas
- 148
- Trades
- 1271
- Rentables
- 88%
- Facto de Beneficio
- 2.25
- Reducción máxima
- 39%
- Incremento
- 4 337%
- Suscriptores
- 34
- Semanas
- 44
- Trades
- 924
- Rentables
- 78%
- Facto de Beneficio
- 1.84
- Reducción máxima
- 52%
A la hora de suscribirse a las señales el suscriptor asume todos los riesgos de su ejecución. La estadística histórica no garantiza los beneficios en el futuro.