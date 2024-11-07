SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / VieTrade6789
Manh Cuong Vu

VieTrade6789

Manh Cuong Vu
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
60 (76.92%)
Loss Trade:
18 (23.08%)
Best Trade:
4.31 USD
Worst Trade:
-5.95 USD
Profitto lordo:
49.70 USD (4 946 pips)
Perdita lorda:
-20.42 USD (2 028 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (4.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.63 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
52.06%
Massimo carico di deposito:
9.85%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.83
Long Trade:
53 (67.95%)
Short Trade:
25 (32.05%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.05 USD (2)
Crescita mensile:
9.62%
Previsione annuale:
117.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.91 USD
Massimale:
10.36 USD (3.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.94% (10.36 USD)
Per equità:
45.21% (163.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 73
GBPUSDm 4
AUDUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 27
GBPUSDm 2
AUDUSDm 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 2.7K
GBPUSDm 195
AUDUSDm 23
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.31 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.67 USD
Massima perdita consecutiva: -6.05 USD

2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 23:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 06:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.05 07:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.23 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 09:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 21:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
