- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
385
利益トレード:
298 (77.40%)
損失トレード:
87 (22.60%)
ベストトレード:
3.68 USD
最悪のトレード:
-1.66 USD
総利益:
110.39 USD (10 893 pips)
総損失:
-90.75 USD (9 028 pips)
最大連続の勝ち:
14 (7.37 USD)
最大連続利益:
9.32 USD (13)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
1.63%
最大入金額:
11.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
21 分
リカバリーファクター:
1.90
長いトレード:
204 (52.99%)
短いトレード:
181 (47.01%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
0.37 USD
平均損失:
-1.04 USD
最大連続の負け:
3 (-3.02 USD)
最大連続損失:
-3.02 USD (3)
月間成長:
-8.77%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.35 USD (15.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.51% (10.35 USD)
エクイティによる:
3.55% (2.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|385
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.68 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +7.37 USD
最大連続損失: -3.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Existrade-WForex Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
SicherMayorLtd-Server
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 57
|
ACYSecurities-Live
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 122
|
FIBOGroup-MT5 Server
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.25 × 4
|
Tickmill-Live
|1.30 × 50
|
PacificUnionLLC-Live
|1.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.91 × 11
|
TickmillEU-Live
|1.95 × 66
|
Exness-MT5Real11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.40 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|2.40 × 204
|
Alpari-MT5
|2.41 × 123
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|2.51 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.55 × 769
|
OctaFX-Real2
|2.85 × 26
33 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
44%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
61
100%
385
77%
2%
1.21
0.05
USD
USD
16%
1:500