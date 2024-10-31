シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tyr AI Signal 2
Nestor Alejandro Chiariello

Tyr AI Signal 2

Nestor Alejandro Chiariello
レビュー0件
信頼性
61週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 44%
Existrade-WForex Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
385
利益トレード:
298 (77.40%)
損失トレード:
87 (22.60%)
ベストトレード:
3.68 USD
最悪のトレード:
-1.66 USD
総利益:
110.39 USD (10 893 pips)
総損失:
-90.75 USD (9 028 pips)
最大連続の勝ち:
14 (7.37 USD)
最大連続利益:
9.32 USD (13)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
1.63%
最大入金額:
11.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
21 分
リカバリーファクター:
1.90
長いトレード:
204 (52.99%)
短いトレード:
181 (47.01%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
0.37 USD
平均損失:
-1.04 USD
最大連続の負け:
3 (-3.02 USD)
最大連続損失:
-3.02 USD (3)
月間成長:
-8.77%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.35 USD (15.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.51% (10.35 USD)
エクイティによる:
3.55% (2.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 385
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.68 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +7.37 USD
最大連続損失: -3.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Existrade-WForex Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
SicherMayorLtd-Server
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 6
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.50 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 57
ACYSecurities-Live
1.00 × 1
Axiory-Live
1.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 122
FIBOGroup-MT5 Server
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.25 × 4
Tickmill-Live
1.30 × 50
PacificUnionLLC-Live
1.75 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
1.91 × 11
TickmillEU-Live
1.95 × 66
Exness-MT5Real11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.40 × 90
ICMarketsSC-MT5
2.40 × 204
Alpari-MT5
2.41 × 123
TriveFinancial-MT5Live-2
2.51 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
2.55 × 769
OctaFX-Real2
2.85 × 26
33 より多く...
レビューなし
2025.05.19 08:04
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 07:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 14:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 17:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 13:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.09 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.31 16:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 11:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.04 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.25 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
