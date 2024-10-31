- Прирост
Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
296 (77.69%)
Убыточных трейдов:
85 (22.31%)
Лучший трейд:
3.68 USD
Худший трейд:
-1.66 USD
Общая прибыль:
110.11 USD (10 867 pips)
Общий убыток:
-88.73 USD (8 827 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (7.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.32 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
1.63%
Макс. загрузка депозита:
11.12%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
2.07
Длинных трейдов:
203 (53.28%)
Коротких трейдов:
178 (46.72%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
0.37 USD
Средний убыток:
-1.04 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.02 USD (3)
Прирост в месяц:
-5.24%
Годовой прогноз:
-63.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.35 USD (15.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.51% (10.35 USD)
По эквити:
3.55% (2.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|381
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.68 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.37 USD
Макс. убыток в серии: -3.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Existrade-WForex Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
SicherMayorLtd-Server
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 57
|
ACYSecurities-Live
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 122
|
FIBOGroup-MT5 Server
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.25 × 4
|
Tickmill-Live
|1.30 × 50
|
PacificUnionLLC-Live
|1.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.91 × 11
|
TickmillEU-Live
|1.95 × 66
|
Exness-MT5Real11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.40 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|2.40 × 204
|
Alpari-MT5
|2.41 × 123
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|2.51 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.55 × 769
|
OctaFX-Real2
|2.85 × 26
