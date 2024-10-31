СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tyr AI Signal 2
Nestor Alejandro Chiariello

Tyr AI Signal 2

Nestor Alejandro Chiariello
0 отзывов
Надежность
60 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 48%
Existrade-WForex Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
296 (77.69%)
Убыточных трейдов:
85 (22.31%)
Лучший трейд:
3.68 USD
Худший трейд:
-1.66 USD
Общая прибыль:
110.11 USD (10 867 pips)
Общий убыток:
-88.73 USD (8 827 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (7.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.32 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
1.63%
Макс. загрузка депозита:
11.12%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
2.07
Длинных трейдов:
203 (53.28%)
Коротких трейдов:
178 (46.72%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
0.37 USD
Средний убыток:
-1.04 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.02 USD (3)
Прирост в месяц:
-5.24%
Годовой прогноз:
-63.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.35 USD (15.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.51% (10.35 USD)
По эквити:
3.55% (2.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 381
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.68 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.37 USD
Макс. убыток в серии: -3.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Existrade-WForex Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
SicherMayorLtd-Server
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 6
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.50 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 57
ACYSecurities-Live
1.00 × 1
Axiory-Live
1.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 122
FIBOGroup-MT5 Server
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.25 × 4
Tickmill-Live
1.30 × 50
PacificUnionLLC-Live
1.75 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
1.91 × 11
TickmillEU-Live
1.95 × 66
Exness-MT5Real11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.40 × 90
ICMarketsSC-MT5
2.40 × 204
Alpari-MT5
2.41 × 123
TriveFinancial-MT5Live-2
2.51 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
2.55 × 769
OctaFX-Real2
2.85 × 26
еще 33...
Нет отзывов
2025.05.19 08:04
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 07:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 14:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 17:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 13:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.09 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.31 16:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 11:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.04 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.25 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tyr AI Signal 2
999 USD в месяц
48%
0
0
USD
66
USD
60
100%
381
77%
2%
1.24
0.06
USD
16%
1:500
Копировать

