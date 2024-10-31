- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
382
盈利交易:
296 (77.48%)
亏损交易:
86 (22.51%)
最好交易:
3.68 USD
最差交易:
-1.66 USD
毛利:
110.11 USD (10 867 pips)
毛利亏损:
-89.73 USD (8 926 pips)
最大连续赢利:
14 (7.37 USD)
最大连续盈利:
9.32 USD (13)
夏普比率:
0.09
交易活动:
1.63%
最大入金加载:
11.12%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
1.97
长期交易:
203 (53.14%)
短期交易:
179 (46.86%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
0.37 USD
平均损失:
-1.04 USD
最大连续失误:
3 (-3.02 USD)
最大连续亏损:
-3.02 USD (3)
每月增长:
-7.09%
年度预测:
-82.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.35 USD (15.51%)
相对跌幅:
结余:
15.51% (10.35 USD)
净值:
3.55% (2.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|382
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.68 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +7.37 USD
最大连续亏损: -3.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Existrade-WForex Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
SicherMayorLtd-Server
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 57
|
ACYSecurities-Live
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 122
|
FIBOGroup-MT5 Server
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.25 × 4
|
Tickmill-Live
|1.30 × 50
|
PacificUnionLLC-Live
|1.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.91 × 11
|
TickmillEU-Live
|1.95 × 66
|
Exness-MT5Real11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.40 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|2.40 × 204
|
Alpari-MT5
|2.41 × 123
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|2.51 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.55 × 769
|
OctaFX-Real2
|2.85 × 26
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
46%
0
0
USD
USD
65
USD
USD
61
100%
382
77%
2%
1.22
0.05
USD
USD
16%
1:500