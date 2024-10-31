SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Tyr AI Signal 2
Nestor Alejandro Chiariello

Tyr AI Signal 2

Nestor Alejandro Chiariello
0 comentarios
Fiabilidad
61 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 44%
Existrade-WForex Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
385
Transacciones Rentables:
298 (77.40%)
Transacciones Irrentables:
87 (22.60%)
Mejor transacción:
3.68 USD
Peor transacción:
-1.66 USD
Beneficio Bruto:
110.39 USD (10 893 pips)
Pérdidas Brutas:
-90.75 USD (9 028 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (7.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.32 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
1.63%
Carga máxima del depósito:
11.12%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
21 minutos
Factor de Recuperación:
1.90
Transacciones Largas:
204 (52.99%)
Transacciones Cortas:
181 (47.01%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
0.37 USD
Pérdidas medias:
-1.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-3.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.02 USD (3)
Crecimiento al mes:
-8.52%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10.35 USD (15.51%)
Reducción relativa:
De balance:
15.51% (10.35 USD)
De fondos:
3.55% (2.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 385
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.68 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +7.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Existrade-WForex Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
SicherMayorLtd-Server
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 6
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.50 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 57
ACYSecurities-Live
1.00 × 1
Axiory-Live
1.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 122
FIBOGroup-MT5 Server
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.25 × 4
Tickmill-Live
1.30 × 50
PacificUnionLLC-Live
1.75 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
1.91 × 11
TickmillEU-Live
1.95 × 66
Exness-MT5Real11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.40 × 90
ICMarketsSC-MT5
2.40 × 204
Alpari-MT5
2.41 × 123
TriveFinancial-MT5Live-2
2.51 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
2.55 × 769
OctaFX-Real2
2.85 × 26
otros 33...
2025.05.19 08:04
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 07:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 14:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 17:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 13:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.09 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.31 16:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 11:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.04 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.25 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.