트레이드:
392
이익 거래:
305 (77.80%)
손실 거래:
87 (22.19%)
최고의 거래:
3.68 USD
최악의 거래:
-1.66 USD
총 수익:
112.29 USD (11 078 pips)
총 손실:
-90.75 USD (9 028 pips)
연속 최대 이익:
14 (7.37 USD)
연속 최대 이익:
9.32 USD (13)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
1.63%
최대 입금량:
11.12%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
21 분
회복 요인:
2.08
롱(주식매수):
206 (52.55%)
숏(주식차입매도):
186 (47.45%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
0.37 USD
평균 손실:
-1.04 USD
연속 최대 손실:
3 (-3.02 USD)
연속 최대 손실:
-3.02 USD (3)
월별 성장률:
-4.26%
연간 예측:
-51.69%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.35 USD (15.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.51% (10.35 USD)
자본금별:
3.55% (2.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|392
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Existrade-WForex Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
SicherMayorLtd-Server
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 57
|
ACYSecurities-Live
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 122
|
FIBOGroup-MT5 Server
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.25 × 4
|
Tickmill-Live
|1.30 × 50
|
PacificUnionLLC-Live
|1.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.91 × 11
|
TickmillEU-Live
|1.95 × 66
|
Exness-MT5Real11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.40 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|2.40 × 204
|
Alpari-MT5
|2.41 × 123
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|2.51 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.55 × 769
|
OctaFX-Real2
|2.85 × 26
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
48%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
62
100%
392
77%
2%
1.23
0.05
USD
USD
16%
1:500