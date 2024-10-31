시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Tyr AI Signal 2
Nestor Alejandro Chiariello

Tyr AI Signal 2

Nestor Alejandro Chiariello
0 리뷰
안정성
62
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 48%
Existrade-WForex Server
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
392
이익 거래:
305 (77.80%)
손실 거래:
87 (22.19%)
최고의 거래:
3.68 USD
최악의 거래:
-1.66 USD
총 수익:
112.29 USD (11 078 pips)
총 손실:
-90.75 USD (9 028 pips)
연속 최대 이익:
14 (7.37 USD)
연속 최대 이익:
9.32 USD (13)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
1.63%
최대 입금량:
11.12%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
21 분
회복 요인:
2.08
롱(주식매수):
206 (52.55%)
숏(주식차입매도):
186 (47.45%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
0.37 USD
평균 손실:
-1.04 USD
연속 최대 손실:
3 (-3.02 USD)
연속 최대 손실:
-3.02 USD (3)
월별 성장률:
-4.26%
연간 예측:
-51.69%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.35 USD (15.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.51% (10.35 USD)
자본금별:
3.55% (2.15 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 392
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3.68 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +7.37 USD
연속 최대 손실: -3.02 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Existrade-WForex Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
SicherMayorLtd-Server
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 6
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.50 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 57
ACYSecurities-Live
1.00 × 1
Axiory-Live
1.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 122
FIBOGroup-MT5 Server
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.25 × 4
Tickmill-Live
1.30 × 50
PacificUnionLLC-Live
1.75 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
1.91 × 11
TickmillEU-Live
1.95 × 66
Exness-MT5Real11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.40 × 90
ICMarketsSC-MT5
2.40 × 204
Alpari-MT5
2.41 × 123
TriveFinancial-MT5Live-2
2.51 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
2.55 × 769
OctaFX-Real2
2.85 × 26
33 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Buy
https://www.mql5.com/en/market/product/125708
리뷰 없음
2025.05.19 08:04
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 07:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 14:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 17:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 13:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.09 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.31 16:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 11:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.04 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.25 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Tyr AI Signal 2
월별 999 USD
48%
0
0
USD
66
USD
62
100%
392
77%
2%
1.23
0.05
USD
16%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.