SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Good Vibrations
Thomas Albert Paul Prevot

Good Vibrations

Thomas Albert Paul Prevot
0 inceleme
Güvenilirlik
132 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 164%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 126
Kârla kapanan işlemler:
2 926 (70.91%)
Zararla kapanan işlemler:
1 200 (29.08%)
En iyi işlem:
597.00 EUR
En kötü işlem:
-1 001.12 EUR
Brüt kâr:
33 242.47 EUR (2 440 439 pips)
Brüt zarar:
-27 086.87 EUR (2 381 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (66.44 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 250.92 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
65.08%
Maks. mevduat yükü:
23.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
2 084 (50.51%)
Satış işlemleri:
2 042 (49.49%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
1.49 EUR
Ortalama kâr:
11.36 EUR
Ortalama zarar:
-22.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-437.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-7 582.81 EUR (19)
Aylık büyüme:
-3.88%
Yıllık tahmin:
-43.74%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
338.17 EUR
Maksimum:
7 582.81 EUR (61.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.47% (7 582.81 EUR)
Varlığa göre:
43.07% (6 107.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1454
NZDCAD 1330
AUDNZD 529
USDCAD 201
GBPCHF 179
BTCUSD 142
NZDUSD 130
XAUUSD 99
GBPUSD 48
EURUSD 10
AUDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -3.1K
NZDCAD 6.2K
AUDNZD -258
USDCAD 1.7K
GBPCHF 2.1K
BTCUSD -220
NZDUSD 1.9K
XAUUSD 73
GBPUSD -1.2K
EURUSD -75
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 55K
NZDCAD 76K
AUDNZD 880
USDCAD 3.8K
GBPCHF 7.2K
BTCUSD -59K
NZDUSD 9.3K
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -36K
EURUSD -2.2K
AUDUSD 22
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +597.00 EUR
En kötü işlem: -1 001 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +66.44 EUR
Maksimum ardışık zarar: -437.16 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.13 × 15
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live11
0.17 × 12
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.24 × 75
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live02
0.31 × 45
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.39 × 393
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
220 daha fazla...
*For entertainment purpose only*
İnceleme yok
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.22 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 04:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 11:57
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 1.88% of days out of 744 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.08 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
No swaps are charged on the signal account
2025.01.05 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 16:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.04 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Good Vibrations
Ayda 30 USD
164%
0
0
USD
4.4K
EUR
132
98%
4 126
70%
65%
1.22
1.49
EUR
53%
1:500
