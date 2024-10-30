- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 126
Kârla kapanan işlemler:
2 926 (70.91%)
Zararla kapanan işlemler:
1 200 (29.08%)
En iyi işlem:
597.00 EUR
En kötü işlem:
-1 001.12 EUR
Brüt kâr:
33 242.47 EUR (2 440 439 pips)
Brüt zarar:
-27 086.87 EUR (2 381 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (66.44 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 250.92 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
65.08%
Maks. mevduat yükü:
23.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
2 084 (50.51%)
Satış işlemleri:
2 042 (49.49%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
1.49 EUR
Ortalama kâr:
11.36 EUR
Ortalama zarar:
-22.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-437.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-7 582.81 EUR (19)
Aylık büyüme:
-3.88%
Yıllık tahmin:
-43.74%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
338.17 EUR
Maksimum:
7 582.81 EUR (61.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.47% (7 582.81 EUR)
Varlığa göre:
43.07% (6 107.95 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1454
|NZDCAD
|1330
|AUDNZD
|529
|USDCAD
|201
|GBPCHF
|179
|BTCUSD
|142
|NZDUSD
|130
|XAUUSD
|99
|GBPUSD
|48
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-3.1K
|NZDCAD
|6.2K
|AUDNZD
|-258
|USDCAD
|1.7K
|GBPCHF
|2.1K
|BTCUSD
|-220
|NZDUSD
|1.9K
|XAUUSD
|73
|GBPUSD
|-1.2K
|EURUSD
|-75
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|55K
|NZDCAD
|76K
|AUDNZD
|880
|USDCAD
|3.8K
|GBPCHF
|7.2K
|BTCUSD
|-59K
|NZDUSD
|9.3K
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-36K
|EURUSD
|-2.2K
|AUDUSD
|22
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +597.00 EUR
En kötü işlem: -1 001 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +66.44 EUR
Maksimum ardışık zarar: -437.16 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live11
|0.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Coinexx-Demo
|0.24 × 75
|
DooPrime-Live 2
|0.25 × 4
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live02
|0.31 × 45
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.39 × 393
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
*For entertainment purpose only*
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
164%
0
0
USD
USD
4.4K
EUR
EUR
132
98%
4 126
70%
65%
1.22
1.49
EUR
EUR
53%
1:500