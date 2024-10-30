Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 5 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 3 OctaFX-Real5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 9 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 1 Valutrades-Real 0.00 × 2 Axi-US05-Live 0.00 × 3 ICMarkets-Live06 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 6 FBS-Real-2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live14 0.13 × 15 ICMarkets-Live07 0.15 × 20 ICMarkets-Live11 0.17 × 12 Alpari-Pro.ECN3 0.18 × 28 ICMarkets-Live17 0.20 × 25 Exness-Real14 0.21 × 75 Coinexx-Demo 0.24 × 75 DooPrime-Live 2 0.25 × 4 Tradeview-Live 0.28 × 102 ICMarketsSC-Live02 0.31 × 45 ICMarketsSC-Live33 0.33 × 6 ICMarketsSC-Live03 0.39 × 393 ICMarkets-Live08 0.40 × 5 FusionMarkets-Live 0.40 × 35 220 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou