Signaux / MetaTrader 4 / Good Vibrations
Thomas Albert Paul Prevot

Good Vibrations

Thomas Albert Paul Prevot
0 avis
Fiabilité
132 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 164%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 126
Bénéfice trades:
2 926 (70.91%)
Perte trades:
1 200 (29.08%)
Meilleure transaction:
597.00 EUR
Pire transaction:
-1 001.12 EUR
Bénéfice brut:
33 242.47 EUR (2 440 439 pips)
Perte brute:
-27 086.87 EUR (2 381 425 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (66.44 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 250.92 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
65.08%
Charge de dépôt maximale:
23.16%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.81
Longs trades:
2 084 (50.51%)
Courts trades:
2 042 (49.49%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
1.49 EUR
Bénéfice moyen:
11.36 EUR
Perte moyenne:
-22.57 EUR
Pertes consécutives maximales:
22 (-437.16 EUR)
Perte consécutive maximale:
-7 582.81 EUR (19)
Croissance mensuelle:
-2.95%
Prévision annuelle:
-35.79%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
338.17 EUR
Maximal:
7 582.81 EUR (61.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.47% (7 582.81 EUR)
Par fonds propres:
43.07% (6 107.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1454
NZDCAD 1330
AUDNZD 529
USDCAD 201
GBPCHF 179
BTCUSD 142
NZDUSD 130
XAUUSD 99
GBPUSD 48
EURUSD 10
AUDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -3.1K
NZDCAD 6.2K
AUDNZD -258
USDCAD 1.7K
GBPCHF 2.1K
BTCUSD -220
NZDUSD 1.9K
XAUUSD 73
GBPUSD -1.2K
EURUSD -75
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 55K
NZDCAD 76K
AUDNZD 880
USDCAD 3.8K
GBPCHF 7.2K
BTCUSD -59K
NZDUSD 9.3K
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -36K
EURUSD -2.2K
AUDUSD 22
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +597.00 EUR
Pire transaction: -1 001 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +66.44 EUR
Perte consécutive maximale: -437.16 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.13 × 15
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live11
0.17 × 12
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.24 × 75
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live02
0.31 × 45
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.39 × 393
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
220 plus...
*For entertainment purpose only*
Aucun avis
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.22 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 04:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 11:57
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 1.88% of days out of 744 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.08 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
No swaps are charged on the signal account
2025.01.05 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 16:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.04 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
