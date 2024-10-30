- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 482
盈利交易:
3 868 (70.55%)
亏损交易:
1 614 (29.44%)
最好交易:
597.00 EUR
最差交易:
-1 001.12 EUR
毛利:
38 517.94 EUR (2 593 140 pips)
毛利亏损:
-33 070.99 EUR (2 528 875 pips)
最大连续赢利:
61 (66.44 EUR)
最大连续盈利:
1 250.92 EUR (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
68.22%
最大入金加载:
37.56%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.71
长期交易:
2 751 (50.18%)
短期交易:
2 731 (49.82%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.99 EUR
平均利润:
9.96 EUR
平均损失:
-20.49 EUR
最大连续失误:
22 (-437.16 EUR)
最大连续亏损:
-7 582.81 EUR (19)
每月增长:
-6.66%
年度预测:
-80.83%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
338.17 EUR
最大值:
7 710.38 EUR (62.14%)
相对跌幅:
结余:
66.66% (7 710.38 EUR)
净值:
65.02% (2 765.68 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2211
|NZDCAD
|1929
|AUDNZD
|529
|USDCAD
|201
|GBPCHF
|179
|BTCUSD
|142
|NZDUSD
|130
|XAUUSD
|99
|GBPUSD
|48
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-2.9K
|NZDCAD
|5.1K
|AUDNZD
|-258
|USDCAD
|1.7K
|GBPCHF
|2.1K
|BTCUSD
|-220
|NZDUSD
|1.9K
|XAUUSD
|73
|GBPUSD
|-1.2K
|EURUSD
|-75
|AUDUSD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|69K
|NZDCAD
|67K
|AUDNZD
|880
|USDCAD
|3.8K
|GBPCHF
|7.2K
|BTCUSD
|-59K
|NZDUSD
|9.3K
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-36K
|EURUSD
|-2.2K
|AUDUSD
|22
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +597.00 EUR
最差交易: -1 001 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +66.44 EUR
最大连续亏损: -437.16 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live20 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live11
|0.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Coinexx-Demo
|0.24 × 75
|
DooPrime-Live 2
|0.25 × 4
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live02
|0.31 × 45
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.39 × 393
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
115%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
177
98%
5 482
70%
68%
1.16
0.99
EUR
EUR
67%
1:500