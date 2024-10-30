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Thomas Albert Paul Prevot

Good Vibrations

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3 868 (70.55%)
亏损交易:
1 614 (29.44%)
最好交易:
597.00 EUR
最差交易:
-1 001.12 EUR
毛利:
38 517.94 EUR (2 593 140 pips)
毛利亏损:
-33 070.99 EUR (2 528 875 pips)
最大连续赢利:
61 (66.44 EUR)
最大连续盈利:
1 250.92 EUR (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
68.22%
最大入金加载:
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最近交易:
17 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.71
长期交易:
2 751 (50.18%)
短期交易:
2 731 (49.82%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.99 EUR
平均利润:
9.96 EUR
平均损失:
-20.49 EUR
最大连续失误:
22 (-437.16 EUR)
最大连续亏损:
-7 582.81 EUR (19)
每月增长:
-6.66%
年度预测:
-80.83%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
338.17 EUR
最大值:
7 710.38 EUR (62.14%)
相对跌幅:
结余:
66.66% (7 710.38 EUR)
净值:
65.02% (2 765.68 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 2211
NZDCAD 1929
AUDNZD 529
USDCAD 201
GBPCHF 179
BTCUSD 142
NZDUSD 130
XAUUSD 99
GBPUSD 48
EURUSD 10
AUDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD -2.9K
NZDCAD 5.1K
AUDNZD -258
USDCAD 1.7K
GBPCHF 2.1K
BTCUSD -220
NZDUSD 1.9K
XAUUSD 73
GBPUSD -1.2K
EURUSD -75
AUDUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 69K
NZDCAD 67K
AUDNZD 880
USDCAD 3.8K
GBPCHF 7.2K
BTCUSD -59K
NZDUSD 9.3K
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -36K
EURUSD -2.2K
AUDUSD 22
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
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最好交易: +597.00 EUR
最差交易: -1 001 EUR
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ICMarkets-Live07
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DooPrime-Live 2
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ICMarketsSC-Live02
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ICMarketsSC-Live33
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.39 × 393
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2026.07.15 14:57
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2026.07.15 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.01 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.31 12:28
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2026.03.08 03:47
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2026.01.28 12:52
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2026.01.28 10:52
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 09:50
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2026.01.26 14:22
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2026.01.25 23:59
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2026.01.25 22:59
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2026.01.23 08:17
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2026.01.22 21:11
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2025.12.30 04:38
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2025.12.28 09:56
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2025.10.17 04:01
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2025.10.08 20:00
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2025.09.12 06:10
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