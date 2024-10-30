SegnaliSezioni
Thomas Albert Paul Prevot

Good Vibrations

Thomas Albert Paul Prevot
0 recensioni
Affidabilità
132 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 164%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 126
Profit Trade:
2 926 (70.91%)
Loss Trade:
1 200 (29.08%)
Best Trade:
597.00 EUR
Worst Trade:
-1 001.12 EUR
Profitto lordo:
33 242.47 EUR (2 440 439 pips)
Perdita lorda:
-27 086.87 EUR (2 381 425 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (66.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 250.92 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
65.08%
Massimo carico di deposito:
23.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
2 084 (50.51%)
Short Trade:
2 042 (49.49%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
1.49 EUR
Profitto medio:
11.36 EUR
Perdita media:
-22.57 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-437.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7 582.81 EUR (19)
Crescita mensile:
-3.22%
Previsione annuale:
-35.79%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
338.17 EUR
Massimale:
7 582.81 EUR (61.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.47% (7 582.81 EUR)
Per equità:
43.07% (6 107.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1454
NZDCAD 1330
AUDNZD 529
USDCAD 201
GBPCHF 179
BTCUSD 142
NZDUSD 130
XAUUSD 99
GBPUSD 48
EURUSD 10
AUDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -3.1K
NZDCAD 6.2K
AUDNZD -258
USDCAD 1.7K
GBPCHF 2.1K
BTCUSD -220
NZDUSD 1.9K
XAUUSD 73
GBPUSD -1.2K
EURUSD -75
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 55K
NZDCAD 76K
AUDNZD 880
USDCAD 3.8K
GBPCHF 7.2K
BTCUSD -59K
NZDUSD 9.3K
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -36K
EURUSD -2.2K
AUDUSD 22
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +597.00 EUR
Worst Trade: -1 001 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +66.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -437.16 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.13 × 15
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live11
0.17 × 12
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.24 × 75
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live02
0.31 × 45
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.39 × 393
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
220 più
*For entertainment purpose only*
Non ci sono recensioni
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.22 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 04:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 11:57
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 1.88% of days out of 744 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.08 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
No swaps are charged on the signal account
2025.01.05 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 16:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.04 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.