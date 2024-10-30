- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 126
Profit Trade:
2 926 (70.91%)
Loss Trade:
1 200 (29.08%)
Best Trade:
597.00 EUR
Worst Trade:
-1 001.12 EUR
Profitto lordo:
33 242.47 EUR (2 440 439 pips)
Perdita lorda:
-27 086.87 EUR (2 381 425 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (66.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 250.92 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
65.08%
Massimo carico di deposito:
23.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
2 084 (50.51%)
Short Trade:
2 042 (49.49%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
1.49 EUR
Profitto medio:
11.36 EUR
Perdita media:
-22.57 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-437.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7 582.81 EUR (19)
Crescita mensile:
-3.22%
Previsione annuale:
-35.79%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
338.17 EUR
Massimale:
7 582.81 EUR (61.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.47% (7 582.81 EUR)
Per equità:
43.07% (6 107.95 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1454
|NZDCAD
|1330
|AUDNZD
|529
|USDCAD
|201
|GBPCHF
|179
|BTCUSD
|142
|NZDUSD
|130
|XAUUSD
|99
|GBPUSD
|48
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-3.1K
|NZDCAD
|6.2K
|AUDNZD
|-258
|USDCAD
|1.7K
|GBPCHF
|2.1K
|BTCUSD
|-220
|NZDUSD
|1.9K
|XAUUSD
|73
|GBPUSD
|-1.2K
|EURUSD
|-75
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|55K
|NZDCAD
|76K
|AUDNZD
|880
|USDCAD
|3.8K
|GBPCHF
|7.2K
|BTCUSD
|-59K
|NZDUSD
|9.3K
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-36K
|EURUSD
|-2.2K
|AUDUSD
|22
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +597.00 EUR
Worst Trade: -1 001 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +66.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -437.16 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live11
|0.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Coinexx-Demo
|0.24 × 75
|
DooPrime-Live 2
|0.25 × 4
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live02
|0.31 × 45
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.39 × 393
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
