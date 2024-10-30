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Thomas Albert Paul Prevot

Good Vibrations

Thomas Albert Paul Prevot
Thomas Albert Paul Prevot

Thomas Albert Paul Prevot

0 отзывов
Надежность
177 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 113%
ICMarketsSC-Live20
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 474
Прибыльных трейдов:
3 864 (70.58%)
Убыточных трейдов:
1 610 (29.41%)
Лучший трейд:
597.00 EUR
Худший трейд:
-1 001.12 EUR
Общая прибыль:
38 464.04 EUR (2 592 281 pips)
Общий убыток:
-33 034.62 EUR (2 527 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (66.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 250.92 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
68.22%
Макс. загрузка депозита:
37.56%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
2 743 (50.11%)
Коротких трейдов:
2 731 (49.89%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.99 EUR
Средняя прибыль:
9.95 EUR
Средний убыток:
-20.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
22 (-437.16 EUR)
Макс. убыток в серии:
-7 582.81 EUR (19)
Прирост в месяц:
-7.20%
Годовой прогноз:
-85.24%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
338.17 EUR
Максимальная:
7 710.38 EUR (62.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.66% (7 710.38 EUR)
По эквити:
65.02% (2 765.68 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 2203
NZDCAD 1929
AUDNZD 529
USDCAD 201
GBPCHF 179
BTCUSD 142
NZDUSD 130
XAUUSD 99
GBPUSD 48
EURUSD 10
AUDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -2.9K
NZDCAD 5.1K
AUDNZD -258
USDCAD 1.7K
GBPCHF 2.1K
BTCUSD -220
NZDUSD 1.9K
XAUUSD 73
GBPUSD -1.2K
EURUSD -75
AUDUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 69K
NZDCAD 67K
AUDNZD 880
USDCAD 3.8K
GBPCHF 7.2K
BTCUSD -59K
NZDUSD 9.3K
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -36K
EURUSD -2.2K
AUDUSD 22
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +597.00 EUR
Худший трейд: -1 001 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +66.44 EUR
Макс. убыток в серии: -437.16 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.13 × 15
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live11
0.17 × 12
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.24 × 75
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live02
0.31 × 45
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.39 × 393
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
еще 220...
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*For entertainment purpose only*
Нет отзывов
2026.07.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.01 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.31 12:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.08 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.28 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 10:52
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 14:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 12:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.25 22:59
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.01.23 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.22 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 04:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 09:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Good Vibrations
30 USD в месяц
113%
0
0
USD
2.5K
EUR
177
98%
5 474
70%
68%
1.16
0.99
EUR
67%
1:500
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