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Всего трейдов:
5 474
Прибыльных трейдов:
3 864 (70.58%)
Убыточных трейдов:
1 610 (29.41%)
Лучший трейд:
597.00 EUR
Худший трейд:
-1 001.12 EUR
Общая прибыль:
38 464.04 EUR (2 592 281 pips)
Общий убыток:
-33 034.62 EUR (2 527 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (66.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 250.92 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
68.22%
Макс. загрузка депозита:
37.56%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
2 743 (50.11%)
Коротких трейдов:
2 731 (49.89%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.99 EUR
Средняя прибыль:
9.95 EUR
Средний убыток:
-20.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
22 (-437.16 EUR)
Макс. убыток в серии:
-7 582.81 EUR (19)
Прирост в месяц:
-7.20%
Годовой прогноз:
-85.24%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
338.17 EUR
Максимальная:
7 710.38 EUR (62.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.66% (7 710.38 EUR)
По эквити:
65.02% (2 765.68 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2203
|NZDCAD
|1929
|AUDNZD
|529
|USDCAD
|201
|GBPCHF
|179
|BTCUSD
|142
|NZDUSD
|130
|XAUUSD
|99
|GBPUSD
|48
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-2.9K
|NZDCAD
|5.1K
|AUDNZD
|-258
|USDCAD
|1.7K
|GBPCHF
|2.1K
|BTCUSD
|-220
|NZDUSD
|1.9K
|XAUUSD
|73
|GBPUSD
|-1.2K
|EURUSD
|-75
|AUDUSD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|69K
|NZDCAD
|67K
|AUDNZD
|880
|USDCAD
|3.8K
|GBPCHF
|7.2K
|BTCUSD
|-59K
|NZDUSD
|9.3K
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-36K
|EURUSD
|-2.2K
|AUDUSD
|22
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +597.00 EUR
Худший трейд: -1 001 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +66.44 EUR
Макс. убыток в серии: -437.16 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live11
|0.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Coinexx-Demo
|0.24 × 75
|
DooPrime-Live 2
|0.25 × 4
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live02
|0.31 × 45
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.39 × 393
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
113%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
177
98%
5 474
70%
68%
1.16
0.99
EUR
EUR
67%
1:500