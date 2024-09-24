SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Gold Trend Scalping
Lo Thi Mai Loan

EA Gold Trend Scalping

Lo Thi Mai Loan
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 133 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 53%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
186 (86.91%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (13.08%)
En iyi işlem:
7.11 USD
En kötü işlem:
-16.30 USD
Brüt kâr:
442.28 USD (44 411 pips)
Brüt zarar:
-300.06 USD (29 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (54.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.79 USD (23)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
3.70%
Maks. mevduat yükü:
4.39%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
1.93
Alış işlemleri:
137 (64.02%)
Satış işlemleri:
77 (35.98%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
2.38 USD
Ortalama zarar:
-10.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-31.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.88 USD (2)
Aylık büyüme:
11.58%
Yıllık tahmin:
142.63%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
73.79 USD (27.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.49% (73.79 USD)
Varlığa göre:
4.13% (5.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 142
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.11 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +54.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Gold Trend Scalping V1 coming soon
İnceleme yok
2025.08.20 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 02:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.31 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 18:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.03 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Gold Trend Scalping
Ayda 133 USD
53%
0
0
USD
447
USD
52
99%
214
86%
4%
1.47
0.66
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.