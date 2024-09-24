- Crescita
Trade:
214
Profit Trade:
186 (86.91%)
Loss Trade:
28 (13.08%)
Best Trade:
7.11 USD
Worst Trade:
-16.30 USD
Profitto lordo:
442.28 USD (44 411 pips)
Perdita lorda:
-300.06 USD (29 915 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (54.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.79 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
3.70%
Massimo carico di deposito:
4.39%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
137 (64.02%)
Short Trade:
77 (35.98%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-10.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.88 USD (2)
Crescita mensile:
12.63%
Previsione annuale:
153.21%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
73.79 USD (27.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.49% (73.79 USD)
Per equità:
4.13% (5.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|142
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.11 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +54.79 USD
Massima perdita consecutiva: -31.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
86 più
Gold Trend Scalping V1 coming soon
