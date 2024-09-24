SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA Gold Trend Scalping
Lo Thi Mai Loan

EA Gold Trend Scalping

Lo Thi Mai Loan
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 133 USD al mese
crescita dal 2024 53%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
186 (86.91%)
Loss Trade:
28 (13.08%)
Best Trade:
7.11 USD
Worst Trade:
-16.30 USD
Profitto lordo:
442.28 USD (44 411 pips)
Perdita lorda:
-300.06 USD (29 915 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (54.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.79 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
3.70%
Massimo carico di deposito:
4.39%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
137 (64.02%)
Short Trade:
77 (35.98%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-10.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.88 USD (2)
Crescita mensile:
12.63%
Previsione annuale:
153.21%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
73.79 USD (27.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.49% (73.79 USD)
Per equità:
4.13% (5.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 142
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.11 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +54.79 USD
Massima perdita consecutiva: -31.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Gold Trend Scalping V1 coming soon
Non ci sono recensioni
2025.08.20 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 02:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.31 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 18:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.03 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Gold Trend Scalping
133USD al mese
53%
0
0
USD
447
USD
52
99%
214
86%
4%
1.47
0.66
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.