Liong Edwin Invanio

REKSADANA

Liong Edwin Invanio
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 190%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
260
Kârla kapanan işlemler:
166 (63.84%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (36.15%)
En iyi işlem:
1 093.84 USD
En kötü işlem:
-44.01 USD
Brüt kâr:
5 450.85 USD (46 684 pips)
Brüt zarar:
-692.51 USD (35 699 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (4 205.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 205.17 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
17.06%
Maks. mevduat yükü:
34.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
28.25
Alış işlemleri:
123 (47.31%)
Satış işlemleri:
137 (52.69%)
Kâr faktörü:
7.87
Beklenen getiri:
18.30 USD
Ortalama kâr:
32.84 USD
Ortalama zarar:
-7.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-168.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-168.41 USD (10)
Aylık büyüme:
4.62%
Yıllık tahmin:
56.09%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
168.41 USD (2.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.32% (168.41 USD)
Varlığa göre:
43.16% (1 108.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 249
archived 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 561
archived 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 093.84 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +4 205.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -168.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.08.01 02:22
Share of trading days is too low
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.07% of days out of the 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.28% of days out of 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.13 04:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.12 04:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.12 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.11 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 22:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 16:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 10:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 06:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.06 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.03 06:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.02 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.02 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.29 14:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.