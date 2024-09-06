- Crescita
Trade:
260
Profit Trade:
166 (63.84%)
Loss Trade:
94 (36.15%)
Best Trade:
1 093.84 USD
Worst Trade:
-44.01 USD
Profitto lordo:
5 450.85 USD (46 684 pips)
Perdita lorda:
-692.51 USD (35 699 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (4 205.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 205.17 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
17.06%
Massimo carico di deposito:
34.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
28.25
Long Trade:
123 (47.31%)
Short Trade:
137 (52.69%)
Fattore di profitto:
7.87
Profitto previsto:
18.30 USD
Profitto medio:
32.84 USD
Perdita media:
-7.37 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-168.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-168.41 USD (10)
Crescita mensile:
4.69%
Previsione annuale:
59.88%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
168.41 USD (2.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.32% (168.41 USD)
Per equità:
43.16% (1 108.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|archived
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|561
|archived
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 093.84 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +4 205.17 USD
Massima perdita consecutiva: -168.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
190%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
56
95%
260
63%
17%
7.87
18.30
USD
USD
43%
1:500