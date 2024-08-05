SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold chillin
Nataphol Bawornwiboonsook

Gold chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 inceleme
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 38 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -18%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
78 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (18.75%)
En iyi işlem:
166.76 USD
En kötü işlem:
-705.69 USD
Brüt kâr:
8 828.50 USD (41 035 pips)
Brüt zarar:
-8 772.09 USD (39 604 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 552.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 552.71 USD (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
8.02%
Maks. mevduat yükü:
13.67%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
86 (89.58%)
Satış işlemleri:
10 (10.42%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
113.19 USD
Ortalama zarar:
-487.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 340.87 USD (2)
Aylık büyüme:
0.65%
Yıllık tahmin:
7.90%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
256.65 USD
Maksimum:
1 981.71 USD (40.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.23% (1 981.71 USD)
Varlığa göre:
36.65% (598.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +166.76 USD
En kötü işlem: -706 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 552.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 08:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.05 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 00:58
Trading operations on the account were performed for only 51 days. This comprises 14.05% of days out of the 363 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 06:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 07:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.79% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold chillin
Ayda 38 USD
-18%
0
0
USD
1.7K
USD
58
71%
96
81%
8%
1.00
0.59
USD
60%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.