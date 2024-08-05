- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
123
利益トレード:
100 (81.30%)
損失トレード:
23 (18.70%)
ベストトレード:
179.92 USD
最悪のトレード:
-705.69 USD
総利益:
11 576.62 USD (53 199 pips)
総損失:
-11 021.33 USD (49 005 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 552.71 USD)
最大連続利益:
1 552.71 USD (12)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
4.20%
最大入金額:
17.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
108 (87.80%)
短いトレード:
15 (12.20%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
4.51 USD
平均利益:
115.77 USD
平均損失:
-479.19 USD
最大連続の負け:
4 (-11.68 USD)
最大連続損失:
-1 340.87 USD (2)
月間成長:
10.24%
年間予想:
124.27%
アルゴリズム取引:
73%
残高によるドローダウン:
絶対:
256.65 USD
最大の:
1 981.71 USD (40.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.23% (1 981.71 USD)
エクイティによる:
36.65% (598.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|555
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
38 USD/月
6%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
71
73%
123
81%
4%
1.05
4.51
USD
USD
60%
1:500