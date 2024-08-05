- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
123
Negociações com lucro:
100 (81.30%)
Negociações com perda:
23 (18.70%)
Melhor negociação:
179.92 USD
Pior negociação:
-705.69 USD
Lucro bruto:
11 576.62 USD (53 199 pips)
Perda bruta:
-11 021.33 USD (49 005 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 552.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 552.71 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
4.20%
Depósito máximo carregado:
17.05%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
108 (87.80%)
Negociações curtas:
15 (12.20%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
4.51 USD
Lucro médio:
115.77 USD
Perda média:
-479.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-11.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 340.87 USD (2)
Crescimento mensal:
10.24%
Previsão anual:
124.27%
Algotrading:
73%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
256.65 USD
Máximo:
1 981.71 USD (40.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.23% (1 981.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.65% (598.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|555
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +179.92 USD
Pior negociação: -706 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 552.71 USD
Máxima perda consecutiva: -11.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
38 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
71
73%
123
81%
4%
1.05
4.51
USD
USD
60%
1:500