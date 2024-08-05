SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold chillin
Nataphol Bawornwiboonsook

Gold chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
72 Wochen
0 / 0 USD
Für 38 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -29%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
124
Gewinntrades:
100 (80.64%)
Verlusttrades:
24 (19.35%)
Bester Trade:
179.92 USD
Schlechtester Trade:
-716.30 USD
Bruttoprofit:
11 576.62 USD (53 199 pips)
Bruttoverlust:
-11 737.63 USD (51 759 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 552.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 552.71 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
4.20%
Max deposit load:
17.05%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.08
Long-Positionen:
109 (87.90%)
Short-Positionen:
15 (12.10%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
115.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-489.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-11.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 340.87 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-26.35%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
73%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
256.65 USD
Maximaler:
1 981.71 USD (40.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.23% (1 981.71 USD)
Kapital:
36.65% (598.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD -161
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +179.92 USD
Schlechtester Trade: -716 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 552.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 498 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 10:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 425 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
