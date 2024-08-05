SignauxSections
Nataphol Bawornwiboonsook

Gold chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 avis
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 38 USD par mois
croissance depuis 2024 -18%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
96
Bénéfice trades:
78 (81.25%)
Perte trades:
18 (18.75%)
Meilleure transaction:
166.76 USD
Pire transaction:
-705.69 USD
Bénéfice brut:
8 828.50 USD (41 035 pips)
Perte brute:
-8 772.09 USD (39 604 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1 552.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 552.71 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
8.02%
Charge de dépôt maximale:
13.67%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
86 (89.58%)
Courts trades:
10 (10.42%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
113.19 USD
Perte moyenne:
-487.34 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-11.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 340.87 USD (2)
Croissance mensuelle:
-28.43%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
256.65 USD
Maximal:
1 981.71 USD (40.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.23% (1 981.71 USD)
Par fonds propres:
36.65% (598.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 08:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.05 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 00:58
Trading operations on the account were performed for only 51 days. This comprises 14.05% of days out of the 363 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 06:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 07:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.79% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.