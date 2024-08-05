СигналыРазделы
Nataphol Bawornwiboonsook

Gold chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 отзывов
71 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2024 -2%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
99 (81.14%)
Убыточных трейдов:
23 (18.85%)
Лучший трейд:
179.92 USD
Худший трейд:
-705.69 USD
Общая прибыль:
11 398.52 USD (52 515 pips)
Общий убыток:
-11 021.33 USD (49 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 552.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 552.71 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
5.51%
Макс. загрузка депозита:
17.05%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
107 (87.70%)
Коротких трейдов:
15 (12.30%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
3.09 USD
Средняя прибыль:
115.14 USD
Средний убыток:
-479.19 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-11.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 340.87 USD (2)
Прирост в месяц:
1.14%
Годовой прогноз:
13.88%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
256.65 USD
Максимальная:
1 981.71 USD (40.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.23% (1 981.71 USD)
По эквити:
36.65% (598.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 377
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +179.92 USD
Худший трейд: -706 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 552.71 USD
Макс. убыток в серии: -11.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 10:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 425 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 412 days of the signal's entire lifetime.
