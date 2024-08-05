- Прирост
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
99 (81.14%)
Убыточных трейдов:
23 (18.85%)
Лучший трейд:
179.92 USD
Худший трейд:
-705.69 USD
Общая прибыль:
11 398.52 USD (52 515 pips)
Общий убыток:
-11 021.33 USD (49 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 552.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 552.71 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
5.51%
Макс. загрузка депозита:
17.05%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
107 (87.70%)
Коротких трейдов:
15 (12.30%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
3.09 USD
Средняя прибыль:
115.14 USD
Средний убыток:
-479.19 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-11.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 340.87 USD (2)
Прирост в месяц:
1.14%
Годовой прогноз:
13.88%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
256.65 USD
Максимальная:
1 981.71 USD (40.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.23% (1 981.71 USD)
По эквити:
36.65% (598.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|377
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +179.92 USD
Худший трейд: -706 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 552.71 USD
Макс. убыток в серии: -11.68 USD
