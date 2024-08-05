- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
122
盈利交易:
99 (81.14%)
亏损交易:
23 (18.85%)
最好交易:
179.92 USD
最差交易:
-705.69 USD
毛利:
11 398.52 USD (52 515 pips)
毛利亏损:
-11 021.33 USD (49 005 pips)
最大连续赢利:
12 (1 552.71 USD)
最大连续盈利:
1 552.71 USD (12)
夏普比率:
0.05
交易活动:
5.51%
最大入金加载:
17.05%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.19
长期交易:
107 (87.70%)
短期交易:
15 (12.30%)
利润因子:
1.03
预期回报:
3.09 USD
平均利润:
115.14 USD
平均损失:
-479.19 USD
最大连续失误:
4 (-11.68 USD)
最大连续亏损:
-1 340.87 USD (2)
每月增长:
1.14%
年度预测:
13.88%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
256.65 USD
最大值:
1 981.71 USD (40.60%)
相对跌幅:
结余:
60.23% (1 981.71 USD)
净值:
36.65% (598.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|377
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +179.92 USD
最差交易: -706 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 552.71 USD
最大连续亏损: -11.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月38 USD
-2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
71
72%
122
81%
6%
1.03
3.09
USD
USD
60%
1:500