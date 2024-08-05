SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold chillin
Nataphol Bawornwiboonsook

Gold chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 recensioni
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 38 USD al mese
crescita dal 2024 -18%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
78 (81.25%)
Loss Trade:
18 (18.75%)
Best Trade:
166.76 USD
Worst Trade:
-705.69 USD
Profitto lordo:
8 828.50 USD (41 035 pips)
Perdita lorda:
-8 772.09 USD (39 604 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 552.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 552.71 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
8.02%
Massimo carico di deposito:
13.67%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
86 (89.58%)
Short Trade:
10 (10.42%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
113.19 USD
Perdita media:
-487.34 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 340.87 USD (2)
Crescita mensile:
-28.43%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
256.65 USD
Massimale:
1 981.71 USD (40.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.23% (1 981.71 USD)
Per equità:
36.65% (598.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +166.76 USD
Worst Trade: -706 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 552.71 USD
Massima perdita consecutiva: -11.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 08:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.05 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 00:58
Trading operations on the account were performed for only 51 days. This comprises 14.05% of days out of the 363 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 06:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 07:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.79% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold chillin
38USD al mese
-18%
0
0
USD
1.7K
USD
58
71%
96
81%
8%
1.00
0.59
USD
60%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.