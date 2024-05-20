- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
155 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
500.65 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4 472.92 USD (129 909 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
155 (4 472.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 472.92 USD (155)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
98.98%
Maks. mevduat yükü:
3.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
155 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
28.86 USD
Ortalama kâr:
28.86 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.76%
Yıllık tahmin:
9.53%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
39.16% (7 329.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|140
|archived
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|260
|archived
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|130K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +500.65 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 155
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4 472.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Quantitative trading with money management
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
74
90%
155
100%
99%
n/a
28.86
USD
USD
39%
1:500