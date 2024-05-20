SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Smart SP 6650
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart SP 6650

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 32%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
155 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
500.65 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4 472.92 USD (129 909 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
155 (4 472.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 472.92 USD (155)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
98.98%
Maks. mevduat yükü:
3.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
155 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
28.86 USD
Ortalama kâr:
28.86 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.76%
Yıllık tahmin:
9.53%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
39.16% (7 329.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 140
archived 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 260
archived 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 130K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +500.65 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 155
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4 472.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Quantitative trading with money management

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712


2025.09.18 00:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 09:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 08:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.15 13:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.14 17:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 18:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 21:12
Share of trading days is too low
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Smart SP 6650
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
20K
USD
74
90%
155
100%
99%
n/a
28.86
USD
39%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.