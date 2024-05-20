- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
155 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
500.65 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4 472.92 USD (129 909 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
155 (4 472.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 472.92 USD (155)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
98.98%
Massimo carico di deposito:
3.21%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
155 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
28.86 USD
Profitto medio:
28.86 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.77%
Previsione annuale:
9.53%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
39.16% (7 329.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|140
|archived
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|260
|archived
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|130K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +500.65 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 155
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4 472.92 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Quantitative trading with money management
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
32%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
74
90%
155
100%
99%
n/a
28.86
USD
USD
39%
1:500