Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart SP 6650

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 32%
FBS-Real-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
155 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
500.65 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4 472.92 USD (129 909 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
155 (4 472.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 472.92 USD (155)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
98.98%
Massimo carico di deposito:
3.21%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
155 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
28.86 USD
Profitto medio:
28.86 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.77%
Previsione annuale:
9.53%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
39.16% (7 329.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 140
archived 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 260
archived 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 130K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +500.65 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 155
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4 472.92 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Quantitative trading with money management

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712


Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

