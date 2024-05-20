SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart SP 6650
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart SP 6650

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 32%
FBS-Real-3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
152
Bénéfice trades:
152 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
500.65 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
4 467.45 USD (127 177 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
152 (4 467.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 467.45 USD (152)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
98.98%
Charge de dépôt maximale:
3.21%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
152 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
29.39 USD
Bénéfice moyen:
29.39 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.76%
Prévision annuelle:
9.19%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
39.16% (7 329.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 137
archived 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 255
archived 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 127K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +500.65 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 152
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +4 467.45 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Quantitative trading with money management

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712


Aucun avis
2025.09.18 00:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 09:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 08:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.15 13:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.14 17:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 18:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 21:12
Share of trading days is too low
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smart SP 6650
30 USD par mois
32%
0
0
USD
20K
USD
74
90%
152
100%
99%
n/a
29.39
USD
39%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.