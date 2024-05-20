- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 032
盈利交易:
2 024 (99.60%)
亏损交易:
8 (0.39%)
最好交易:
675.00 USD
最差交易:
-3.04 USD
毛利:
8 399.02 USD (1 695 475 pips)
毛利亏损:
-4.96 USD (2 476 pips)
最大连续赢利:
1483 (3 461.85 USD)
最大连续盈利:
4 559.49 USD (160)
夏普比率:
0.12
交易活动:
98.98%
最大入金加载:
3.21%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2761.20
长期交易:
2 032 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1693.35
预期回报:
4.13 USD
平均利润:
4.15 USD
平均损失:
-0.62 USD
最大连续失误:
2 (-0.42 USD)
最大连续亏损:
-3.04 USD (1)
每月增长:
1.05%
年度预测:
13.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.04 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.42 USD)
净值:
39.16% (7 329.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|2015
|archived
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|3.4K
|archived
|5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|1.7M
|archived
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +675.00 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 160
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 461.85 USD
最大连续亏损: -0.42 USD
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无数据
Quantitative trading with money management
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
59%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
120
99%
2 032
99%
99%
1693.35
4.13
USD
USD
39%
1:500