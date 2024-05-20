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Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart SP 6650

Rudy Tjahjadi Widjaja St
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盈利交易:
2 024 (99.60%)
亏损交易:
8 (0.39%)
最好交易:
675.00 USD
最差交易:
-3.04 USD
毛利:
8 399.02 USD (1 695 475 pips)
毛利亏损:
-4.96 USD (2 476 pips)
最大连续赢利:
1483 (3 461.85 USD)
最大连续盈利:
4 559.49 USD (160)
夏普比率:
0.12
交易活动:
98.98%
最大入金加载:
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最近交易:
14 几小时前
每周交易:
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平均持有时间:
1 一天
采收率:
2761.20
长期交易:
2 032 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1693.35
预期回报:
4.13 USD
平均利润:
4.15 USD
平均损失:
-0.62 USD
最大连续失误:
2 (-0.42 USD)
最大连续亏损:
-3.04 USD (1)
每月增长:
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年度预测:
13.26%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
3.04 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.42 USD)
净值:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 2015
archived 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 3.4K
archived 5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 1.7M
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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Quantitative trading with money management

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2026.08.12 16:40
No swaps are charged on the signal account
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.06.15 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 20:50
No swaps are charged on the signal account
2026.05.25 11:52
No swaps are charged
2026.05.25 11:52
No swaps are charged
2026.05.21 19:50
No swaps are charged on the signal account
2026.04.21 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.21 02:02
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.99% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 12:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.16 11:51
No swaps are charged
2026.04.16 11:51
No swaps are charged
2026.02.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2026.01.29 08:53
No swaps are charged
2026.01.29 08:53
No swaps are charged
2026.01.20 15:43
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 11:21
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2026.01.08 11:21
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