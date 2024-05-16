SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FxSignalPro
Shamsun Nahar

FxSignalPro

Shamsun Nahar
0 inceleme
Güvenilirlik
207 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 1%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 727
Kârla kapanan işlemler:
2 658 (71.31%)
Zararla kapanan işlemler:
1 069 (28.68%)
En iyi işlem:
855.36 USD
En kötü işlem:
-15 860.86 USD
Brüt kâr:
116 580.14 USD (8 314 402 pips)
Brüt zarar:
-269 177.31 USD (3 415 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (4 112.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 632.71 USD (48)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
99.47%
Maks. mevduat yükü:
325.54%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
3 116 (83.61%)
Satış işlemleri:
611 (16.39%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-40.94 USD
Ortalama kâr:
43.86 USD
Ortalama zarar:
-251.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-24 771.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65 037.11 USD (34)
Aylık büyüme:
364.66%
Yıllık tahmin:
4 424.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155 227.54 USD
Maksimum:
195 439.74 USD (473.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.94% (154 496.91 USD)
Varlığa göre:
96.21% (25 624.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1024
USDJPY 630
WTI 552
NVIDIA 330
US500 197
XNGUSD 141
BTCUSD 103
CHINA50 98
CADCHF 80
GOOGLE 66
GBPUSD 51
APPLE 39
TESLA 32
EURUSD 31
CATERPILLAR 21
BE.xnys 19
MCDONALDS 17
HOMEDEPOT 15
LIAUTO 13
ASMLHLDGNV 11
ELILILLY 10
CRM.xnys 10
PENNNATIONALGAMING 9
APPLIEDMATERIALS 9
JABIL 7
CONTEXTLOGIC 7
PEPSI 7
AAPL.xnas 7
UNH.xnys 7
AUDCAD 6
MEDTRONIC 6
ADBE.xnas 6
DELL 5
ALIBABA 5
DEXCOM 5
ELECTRONICARTS 5
ABBOTTLABORATORIES 5
PEP.xnas 5
ACN.xnys 5
US100 4
BRISTOL-MYERSSQUIBB 4
VF 4
BEYONDMEAT 4
ADAUSD 4
PINDUODUO 4
REGENERONPHARMACEUTICALS 4
ALBEMARLE 3
GROUPON 3
PALANTIRTECHNOLOGIES 3
SERVICENOW 3
BIOMARINPHARMACEUTICAL 3
BOEING 3
HERSHEY 3
ACCENTUREPLC 3
JD 3
CONOCOPHILLIPS 3
ABBVIE 3
SBUX.xnys 3
ORCL.xnys 3
VIX 2
WHEAT 2
RIOTBLOCKCHAIN 2
PHILLIPS66 2
DUPONTDENEMOURS 2
LUMINARTECHNOLOGIES 2
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 2
3M 2
ALPHABETINC-C 2
UNITEDPARCELSERVICE 2
NIKE 2
COCACOLA 2
MICRONTECHNOLOGY 2
MONDELEZINTL 2
DHR.xnys 2
LLY.xnys 2
REGN.xnas 2
META.xnas 2
WORKHORSEGROUP 1
GBPCAD 1
EURCAD 1
PLUGPOWER 1
SPIRITAIRLINES 1
UNITEDINTERNET 1
HERBALIFENUTRITION 1
COUPANG 1
AURINIAPHARMACEUTICALS 1
AGNCINVESTMENT 1
AROUNDTOWN 1
ROKU 1
SOLUSD 1
DANAHER 1
ESTEELAUDER 1
KRAFTHEINZ 1
AMD 1
UNITEDHEALTHGROUP 1
STARBUCKS 1
HSY.xnys 1
TMO.xnys 1
QCOM.xnas 1
SLB.xnys 1
AMZN.xnas 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 28K
USDJPY -132K
WTI -12K
NVIDIA -26K
US500 196
XNGUSD -1.8K
BTCUSD 1.2K
CHINA50 2.6K
CADCHF -1.5K
GOOGLE -267
GBPUSD -236
APPLE 1.8K
TESLA 403
EURUSD 157
CATERPILLAR -6K
BE.xnys -2.4K
MCDONALDS -1.2K
HOMEDEPOT 910
LIAUTO -19
ASMLHLDGNV 238
ELILILLY 236
CRM.xnys 27
PENNNATIONALGAMING -622
APPLIEDMATERIALS -1K
JABIL 78
CONTEXTLOGIC -476
PEPSI 182
AAPL.xnas 255
UNH.xnys 41
AUDCAD 24
MEDTRONIC -27
ADBE.xnas -264
DELL -66
ALIBABA -201
DEXCOM -661
ELECTRONICARTS 39
ABBOTTLABORATORIES -8
PEP.xnas 123
ACN.xnys 25
US100 26
BRISTOL-MYERSSQUIBB -27
VF -161
BEYONDMEAT -173
ADAUSD 16
PINDUODUO 87
REGENERONPHARMACEUTICALS 100
ALBEMARLE 45
GROUPON -268
PALANTIRTECHNOLOGIES 115
SERVICENOW -284
BIOMARINPHARMACEUTICAL -158
BOEING -130
HERSHEY -101
ACCENTUREPLC 155
JD 64
CONOCOPHILLIPS 15
ABBVIE 78
SBUX.xnys 36
ORCL.xnys 54
VIX 8
WHEAT 32
RIOTBLOCKCHAIN -10
PHILLIPS66 -65
DUPONTDENEMOURS -230
LUMINARTECHNOLOGIES 102
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 5
3M 15
ALPHABETINC-C 24
UNITEDPARCELSERVICE -963
NIKE 5
COCACOLA 127
MICRONTECHNOLOGY 61
MONDELEZINTL 47
DHR.xnys 28
LLY.xnys 142
REGN.xnas -27
META.xnas 19
WORKHORSEGROUP -43
GBPCAD 15
EURCAD -9
PLUGPOWER 215
SPIRITAIRLINES 76
UNITEDINTERNET -12
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -31
AURINIAPHARMACEUTICALS -35
AGNCINVESTMENT -109
AROUNDTOWN -110
ROKU 30
SOLUSD -2
DANAHER -65
ESTEELAUDER -97
KRAFTHEINZ 17
AMD 20
UNITEDHEALTHGROUP 39
STARBUCKS 61
HSY.xnys 19
TMO.xnys 246
QCOM.xnas -13
SLB.xnys -6
AMZN.xnas 29
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 495K
USDJPY -421K
WTI -27K
NVIDIA -85K
US500 -379K
XNGUSD 4.2K
BTCUSD 4.9M
CHINA50 300K
CADCHF -2.5K
GOOGLE 1.6K
GBPUSD -3.6K
APPLE 17K
TESLA 5K
EURUSD 5.5K
CATERPILLAR -13K
BE.xnys -16K
MCDONALDS -6.5K
HOMEDEPOT 3.6K
LIAUTO 456
ASMLHLDGNV 30K
ELILILLY 22K
CRM.xnys 2.6K
PENNNATIONALGAMING -1.8K
APPLIEDMATERIALS -13K
JABIL 936
CONTEXTLOGIC -322
PEPSI 2.1K
AAPL.xnas 1.1K
UNH.xnys 2.7K
AUDCAD 466
MEDTRONIC 294
ADBE.xnas -825
DELL -663
ALIBABA -1.6K
DEXCOM -3.7K
ELECTRONICARTS 499
ABBOTTLABORATORIES -38
PEP.xnas 1.4K
ACN.xnys 1.4K
US100 5.3K
BRISTOL-MYERSSQUIBB -87
VF -157
BEYONDMEAT -678
ADAUSD 636
PINDUODUO 2.2K
REGENERONPHARMACEUTICALS 7.3K
ALBEMARLE 1.5K
GROUPON -219
PALANTIRTECHNOLOGIES 453
SERVICENOW -14K
BIOMARINPHARMACEUTICAL -1.6K
BOEING -953
HERSHEY -1.6K
ACCENTUREPLC 4.4K
JD 537
CONOCOPHILLIPS 686
ABBVIE 1.9K
SBUX.xnys 552
ORCL.xnys 1.3K
VIX -241
WHEAT 3.2K
RIOTBLOCKCHAIN -15
PHILLIPS66 -310
DUPONTDENEMOURS -426
LUMINARTECHNOLOGIES 78
TAIWANSEMICONDUCTORMAN -27
3M 373
ALPHABETINC-C 318
UNITEDPARCELSERVICE -1.9K
NIKE 161
COCACOLA 478
MICRONTECHNOLOGY 1.1K
MONDELEZINTL 602
DHR.xnys 723
LLY.xnys 3.9K
REGN.xnas 3.3K
META.xnas 889
WORKHORSEGROUP -22
GBPCAD 941
EURCAD -546
PLUGPOWER 218
SPIRITAIRLINES 159
UNITEDINTERNET -14
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -92
AURINIAPHARMACEUTICALS -106
AGNCINVESTMENT -211
AROUNDTOWN -49
ROKU 296
SOLUSD -889
DANAHER -1.1K
ESTEELAUDER -884
KRAFTHEINZ 121
AMD 247
UNITEDHEALTHGROUP 2.2K
STARBUCKS 389
HSY.xnys 459
TMO.xnys 5.1K
QCOM.xnas -171
SLB.xnys -7
AMZN.xnas 358
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +855.36 USD
En kötü işlem: -15 861 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +4 112.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -24 771.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.18 × 38
GoMarkets-Live
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 118
Exness-MT5Real
2.68 × 203
Exness-MT5Real3
3.50 × 10
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
6.00 × 31
TitanFX-MT5-01
6.56 × 16
FPMarketsSC-Live
6.87 × 23
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-Pro
9.97 × 273
RoboForex-ECN
10.50 × 2
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
XMGlobal-MT5 16
12.95 × 20
İnceleme yok
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1445 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 18:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
