Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
3 727
Kârla kapanan işlemler:
2 658 (71.31%)
Zararla kapanan işlemler:
1 069 (28.68%)
En iyi işlem:
855.36 USD
En kötü işlem:
-15 860.86 USD
Brüt kâr:
116 580.14 USD (8 314 402 pips)
Brüt zarar:
-269 177.31 USD (3 415 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (4 112.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 632.71 USD (48)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
99.47%
Maks. mevduat yükü:
325.54%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
3 116 (83.61%)
Satış işlemleri:
611 (16.39%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-40.94 USD
Ortalama kâr:
43.86 USD
Ortalama zarar:
-251.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-24 771.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65 037.11 USD (34)
Aylık büyüme:
364.66%
Yıllık tahmin:
4 424.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155 227.54 USD
Maksimum:
195 439.74 USD (473.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.94% (154 496.91 USD)
Varlığa göre:
96.21% (25 624.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1024
|USDJPY
|630
|WTI
|552
|NVIDIA
|330
|US500
|197
|XNGUSD
|141
|BTCUSD
|103
|CHINA50
|98
|CADCHF
|80
|66
|GBPUSD
|51
|APPLE
|39
|TESLA
|32
|EURUSD
|31
|CATERPILLAR
|21
|BE.xnys
|19
|MCDONALDS
|17
|HOMEDEPOT
|15
|LIAUTO
|13
|ASMLHLDGNV
|11
|ELILILLY
|10
|CRM.xnys
|10
|PENNNATIONALGAMING
|9
|APPLIEDMATERIALS
|9
|JABIL
|7
|CONTEXTLOGIC
|7
|PEPSI
|7
|AAPL.xnas
|7
|UNH.xnys
|7
|AUDCAD
|6
|MEDTRONIC
|6
|ADBE.xnas
|6
|DELL
|5
|ALIBABA
|5
|DEXCOM
|5
|ELECTRONICARTS
|5
|ABBOTTLABORATORIES
|5
|PEP.xnas
|5
|ACN.xnys
|5
|US100
|4
|BRISTOL-MYERSSQUIBB
|4
|VF
|4
|BEYONDMEAT
|4
|ADAUSD
|4
|PINDUODUO
|4
|REGENERONPHARMACEUTICALS
|4
|ALBEMARLE
|3
|GROUPON
|3
|PALANTIRTECHNOLOGIES
|3
|SERVICENOW
|3
|BIOMARINPHARMACEUTICAL
|3
|BOEING
|3
|HERSHEY
|3
|ACCENTUREPLC
|3
|JD
|3
|CONOCOPHILLIPS
|3
|ABBVIE
|3
|SBUX.xnys
|3
|ORCL.xnys
|3
|VIX
|2
|WHEAT
|2
|RIOTBLOCKCHAIN
|2
|PHILLIPS66
|2
|DUPONTDENEMOURS
|2
|LUMINARTECHNOLOGIES
|2
|TAIWANSEMICONDUCTORMAN
|2
|3M
|2
|ALPHABETINC-C
|2
|UNITEDPARCELSERVICE
|2
|NIKE
|2
|COCACOLA
|2
|MICRONTECHNOLOGY
|2
|MONDELEZINTL
|2
|DHR.xnys
|2
|LLY.xnys
|2
|REGN.xnas
|2
|META.xnas
|2
|WORKHORSEGROUP
|1
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|PLUGPOWER
|1
|SPIRITAIRLINES
|1
|UNITEDINTERNET
|1
|HERBALIFENUTRITION
|1
|COUPANG
|1
|AURINIAPHARMACEUTICALS
|1
|AGNCINVESTMENT
|1
|AROUNDTOWN
|1
|ROKU
|1
|SOLUSD
|1
|DANAHER
|1
|ESTEELAUDER
|1
|KRAFTHEINZ
|1
|AMD
|1
|UNITEDHEALTHGROUP
|1
|STARBUCKS
|1
|HSY.xnys
|1
|TMO.xnys
|1
|QCOM.xnas
|1
|SLB.xnys
|1
|AMZN.xnas
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|28K
|USDJPY
|-132K
|WTI
|-12K
|NVIDIA
|-26K
|US500
|196
|XNGUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|1.2K
|CHINA50
|2.6K
|CADCHF
|-1.5K
|-267
|GBPUSD
|-236
|APPLE
|1.8K
|TESLA
|403
|EURUSD
|157
|CATERPILLAR
|-6K
|BE.xnys
|-2.4K
|MCDONALDS
|-1.2K
|HOMEDEPOT
|910
|LIAUTO
|-19
|ASMLHLDGNV
|238
|ELILILLY
|236
|CRM.xnys
|27
|PENNNATIONALGAMING
|-622
|APPLIEDMATERIALS
|-1K
|JABIL
|78
|CONTEXTLOGIC
|-476
|PEPSI
|182
|AAPL.xnas
|255
|UNH.xnys
|41
|AUDCAD
|24
|MEDTRONIC
|-27
|ADBE.xnas
|-264
|DELL
|-66
|ALIBABA
|-201
|DEXCOM
|-661
|ELECTRONICARTS
|39
|ABBOTTLABORATORIES
|-8
|PEP.xnas
|123
|ACN.xnys
|25
|US100
|26
|BRISTOL-MYERSSQUIBB
|-27
|VF
|-161
|BEYONDMEAT
|-173
|ADAUSD
|16
|PINDUODUO
|87
|REGENERONPHARMACEUTICALS
|100
|ALBEMARLE
|45
|GROUPON
|-268
|PALANTIRTECHNOLOGIES
|115
|SERVICENOW
|-284
|BIOMARINPHARMACEUTICAL
|-158
|BOEING
|-130
|HERSHEY
|-101
|ACCENTUREPLC
|155
|JD
|64
|CONOCOPHILLIPS
|15
|ABBVIE
|78
|SBUX.xnys
|36
|ORCL.xnys
|54
|VIX
|8
|WHEAT
|32
|RIOTBLOCKCHAIN
|-10
|PHILLIPS66
|-65
|DUPONTDENEMOURS
|-230
|LUMINARTECHNOLOGIES
|102
|TAIWANSEMICONDUCTORMAN
|5
|3M
|15
|ALPHABETINC-C
|24
|UNITEDPARCELSERVICE
|-963
|NIKE
|5
|COCACOLA
|127
|MICRONTECHNOLOGY
|61
|MONDELEZINTL
|47
|DHR.xnys
|28
|LLY.xnys
|142
|REGN.xnas
|-27
|META.xnas
|19
|WORKHORSEGROUP
|-43
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|-9
|PLUGPOWER
|215
|SPIRITAIRLINES
|76
|UNITEDINTERNET
|-12
|HERBALIFENUTRITION
|-6
|COUPANG
|-31
|AURINIAPHARMACEUTICALS
|-35
|AGNCINVESTMENT
|-109
|AROUNDTOWN
|-110
|ROKU
|30
|SOLUSD
|-2
|DANAHER
|-65
|ESTEELAUDER
|-97
|KRAFTHEINZ
|17
|AMD
|20
|UNITEDHEALTHGROUP
|39
|STARBUCKS
|61
|HSY.xnys
|19
|TMO.xnys
|246
|QCOM.xnas
|-13
|SLB.xnys
|-6
|AMZN.xnas
|29
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|495K
|USDJPY
|-421K
|WTI
|-27K
|NVIDIA
|-85K
|US500
|-379K
|XNGUSD
|4.2K
|BTCUSD
|4.9M
|CHINA50
|300K
|CADCHF
|-2.5K
|1.6K
|GBPUSD
|-3.6K
|APPLE
|17K
|TESLA
|5K
|EURUSD
|5.5K
|CATERPILLAR
|-13K
|BE.xnys
|-16K
|MCDONALDS
|-6.5K
|HOMEDEPOT
|3.6K
|LIAUTO
|456
|ASMLHLDGNV
|30K
|ELILILLY
|22K
|CRM.xnys
|2.6K
|PENNNATIONALGAMING
|-1.8K
|APPLIEDMATERIALS
|-13K
|JABIL
|936
|CONTEXTLOGIC
|-322
|PEPSI
|2.1K
|AAPL.xnas
|1.1K
|UNH.xnys
|2.7K
|AUDCAD
|466
|MEDTRONIC
|294
|ADBE.xnas
|-825
|DELL
|-663
|ALIBABA
|-1.6K
|DEXCOM
|-3.7K
|ELECTRONICARTS
|499
|ABBOTTLABORATORIES
|-38
|PEP.xnas
|1.4K
|ACN.xnys
|1.4K
|US100
|5.3K
|BRISTOL-MYERSSQUIBB
|-87
|VF
|-157
|BEYONDMEAT
|-678
|ADAUSD
|636
|PINDUODUO
|2.2K
|REGENERONPHARMACEUTICALS
|7.3K
|ALBEMARLE
|1.5K
|GROUPON
|-219
|PALANTIRTECHNOLOGIES
|453
|SERVICENOW
|-14K
|BIOMARINPHARMACEUTICAL
|-1.6K
|BOEING
|-953
|HERSHEY
|-1.6K
|ACCENTUREPLC
|4.4K
|JD
|537
|CONOCOPHILLIPS
|686
|ABBVIE
|1.9K
|SBUX.xnys
|552
|ORCL.xnys
|1.3K
|VIX
|-241
|WHEAT
|3.2K
|RIOTBLOCKCHAIN
|-15
|PHILLIPS66
|-310
|DUPONTDENEMOURS
|-426
|LUMINARTECHNOLOGIES
|78
|TAIWANSEMICONDUCTORMAN
|-27
|3M
|373
|ALPHABETINC-C
|318
|UNITEDPARCELSERVICE
|-1.9K
|NIKE
|161
|COCACOLA
|478
|MICRONTECHNOLOGY
|1.1K
|MONDELEZINTL
|602
|DHR.xnys
|723
|LLY.xnys
|3.9K
|REGN.xnas
|3.3K
|META.xnas
|889
|WORKHORSEGROUP
|-22
|GBPCAD
|941
|EURCAD
|-546
|PLUGPOWER
|218
|SPIRITAIRLINES
|159
|UNITEDINTERNET
|-14
|HERBALIFENUTRITION
|-6
|COUPANG
|-92
|AURINIAPHARMACEUTICALS
|-106
|AGNCINVESTMENT
|-211
|AROUNDTOWN
|-49
|ROKU
|296
|SOLUSD
|-889
|DANAHER
|-1.1K
|ESTEELAUDER
|-884
|KRAFTHEINZ
|121
|AMD
|247
|UNITEDHEALTHGROUP
|2.2K
|STARBUCKS
|389
|HSY.xnys
|459
|TMO.xnys
|5.1K
|QCOM.xnas
|-171
|SLB.xnys
|-7
|AMZN.xnas
|358
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +855.36 USD
En kötü işlem: -15 861 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +4 112.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -24 771.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FPMarketsLLC-Live
|0.18 × 38
GoMarkets-Live
|0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
|0.81 × 118
Exness-MT5Real
|2.68 × 203
Exness-MT5Real3
|3.50 × 10
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
FBSTradestone-Real
|6.00 × 31
TitanFX-MT5-01
|6.56 × 16
FPMarketsSC-Live
|6.87 × 23
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
RoboForex-ECN
|10.50 × 2
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
XMGlobal-MT5 16
|12.95 × 20
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
207
0%
3 727
71%
99%
0.43
-40.94
USD
USD
100%
1:500