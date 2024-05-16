СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FxSignalPro
Shamsun Nahar

FxSignalPro

Shamsun Nahar
0 отзывов
209 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 -30%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 944
Прибыльных трейдов:
2 827 (71.67%)
Убыточных трейдов:
1 117 (28.32%)
Лучший трейд:
855.36 USD
Худший трейд:
-15 860.86 USD
Общая прибыль:
122 218.49 USD (11 925 417 pips)
Общий убыток:
-275 681.40 USD (3 608 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (4 112.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 632.71 USD (48)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
99.47%
Макс. загрузка депозита:
325.54%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
153
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
3 301 (83.70%)
Коротких трейдов:
643 (16.30%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-38.91 USD
Средняя прибыль:
43.23 USD
Средний убыток:
-246.81 USD
Макс. серия проигрышей:
44 (-24 771.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-65 037.11 USD (34)
Прирост в месяц:
11.22%
Годовой прогноз:
136.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
155 227.54 USD
Максимальная:
195 439.74 USD (473.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.94% (154 496.91 USD)
По эквити:
96.21% (25 624.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1168
USDJPY 633
WTI 552
NVIDIA 330
US500 197
BTCUSD 161
XNGUSD 141
CHINA50 98
CADCHF 80
GOOGLE 66
GBPUSD 51
APPLE 39
EURUSD 33
TESLA 32
CATERPILLAR 21
BE.xnys 19
MCDONALDS 17
HOMEDEPOT 15
LIAUTO 13
CRM.xnys 12
ASMLHLDGNV 11
ELILILLY 10
PENNNATIONALGAMING 9
APPLIEDMATERIALS 9
ADBE.xnas 9
JABIL 7
CONTEXTLOGIC 7
PEPSI 7
AAPL.xnas 7
UNH.xnys 7
ACN.xnys 7
AUDCAD 6
MEDTRONIC 6
DELL 5
ALIBABA 5
DEXCOM 5
ELECTRONICARTS 5
ABBOTTLABORATORIES 5
PEP.xnas 5
US100 4
BRISTOL-MYERSSQUIBB 4
VF 4
BEYONDMEAT 4
ADAUSD 4
PINDUODUO 4
REGENERONPHARMACEUTICALS 4
ORCL.xnys 4
ALBEMARLE 3
GROUPON 3
PALANTIRTECHNOLOGIES 3
SERVICENOW 3
BIOMARINPHARMACEUTICAL 3
BOEING 3
HERSHEY 3
ACCENTUREPLC 3
JD 3
CONOCOPHILLIPS 3
ABBVIE 3
SBUX.xnys 3
META.xnas 3
VIX 2
WHEAT 2
RIOTBLOCKCHAIN 2
PHILLIPS66 2
DUPONTDENEMOURS 2
LUMINARTECHNOLOGIES 2
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 2
3M 2
ALPHABETINC-C 2
UNITEDPARCELSERVICE 2
NIKE 2
COCACOLA 2
MICRONTECHNOLOGY 2
MONDELEZINTL 2
DHR.xnys 2
LLY.xnys 2
REGN.xnas 2
WORKHORSEGROUP 1
GBPCAD 1
EURCAD 1
PLUGPOWER 1
SPIRITAIRLINES 1
UNITEDINTERNET 1
HERBALIFENUTRITION 1
COUPANG 1
AURINIAPHARMACEUTICALS 1
AGNCINVESTMENT 1
AROUNDTOWN 1
ROKU 1
SOLUSD 1
DANAHER 1
ESTEELAUDER 1
KRAFTHEINZ 1
AMD 1
UNITEDHEALTHGROUP 1
STARBUCKS 1
HSY.xnys 1
TMO.xnys 1
QCOM.xnas 1
SLB.xnys 1
AMZN.xnas 1
UAL.xnas 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 27K
USDJPY -132K
WTI -12K
NVIDIA -26K
US500 196
BTCUSD 2.2K
XNGUSD -1.8K
CHINA50 2.6K
CADCHF -1.5K
GOOGLE -267
GBPUSD -236
APPLE 1.8K
EURUSD 96
TESLA 403
CATERPILLAR -6K
BE.xnys -2.4K
MCDONALDS -1.2K
HOMEDEPOT 910
LIAUTO -19
CRM.xnys -278
ASMLHLDGNV 238
ELILILLY 236
PENNNATIONALGAMING -622
APPLIEDMATERIALS -1K
ADBE.xnas -1.1K
JABIL 78
CONTEXTLOGIC -476
PEPSI 182
AAPL.xnas 255
UNH.xnys 41
ACN.xnys 104
AUDCAD 24
MEDTRONIC -27
DELL -66
ALIBABA -201
DEXCOM -661
ELECTRONICARTS 39
ABBOTTLABORATORIES -8
PEP.xnas 123
US100 26
BRISTOL-MYERSSQUIBB -27
VF -161
BEYONDMEAT -173
ADAUSD 16
PINDUODUO 87
REGENERONPHARMACEUTICALS 100
ORCL.xnys 50
ALBEMARLE 45
GROUPON -268
PALANTIRTECHNOLOGIES 115
SERVICENOW -284
BIOMARINPHARMACEUTICAL -158
BOEING -130
HERSHEY -101
ACCENTUREPLC 155
JD 64
CONOCOPHILLIPS 15
ABBVIE 78
SBUX.xnys 36
META.xnas -179
VIX 8
WHEAT 32
RIOTBLOCKCHAIN -10
PHILLIPS66 -65
DUPONTDENEMOURS -230
LUMINARTECHNOLOGIES 102
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 5
3M 15
ALPHABETINC-C 24
UNITEDPARCELSERVICE -963
NIKE 5
COCACOLA 127
MICRONTECHNOLOGY 61
MONDELEZINTL 47
DHR.xnys 28
LLY.xnys 142
REGN.xnas -27
WORKHORSEGROUP -43
GBPCAD 15
EURCAD -9
PLUGPOWER 215
SPIRITAIRLINES 76
UNITEDINTERNET -12
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -31
AURINIAPHARMACEUTICALS -35
AGNCINVESTMENT -109
AROUNDTOWN -110
ROKU 30
SOLUSD -2
DANAHER -65
ESTEELAUDER -97
KRAFTHEINZ 17
AMD 20
UNITEDHEALTHGROUP 39
STARBUCKS 61
HSY.xnys 19
TMO.xnys 246
QCOM.xnas -13
SLB.xnys -6
AMZN.xnas 29
UAL.xnas 0
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 627K
USDJPY -423K
WTI -27K
NVIDIA -85K
US500 -379K
BTCUSD 8.2M
XNGUSD 4.2K
CHINA50 300K
CADCHF -2.5K
GOOGLE 1.6K
GBPUSD -3.6K
APPLE 17K
EURUSD 4.9K
TESLA 5K
CATERPILLAR -13K
BE.xnys -16K
MCDONALDS -6.5K
HOMEDEPOT 3.6K
LIAUTO 456
CRM.xnys -352
ASMLHLDGNV 30K
ELILILLY 22K
PENNNATIONALGAMING -1.8K
APPLIEDMATERIALS -13K
ADBE.xnas -8.3K
JABIL 936
CONTEXTLOGIC -322
PEPSI 2.1K
AAPL.xnas 1.1K
UNH.xnys 2.7K
ACN.xnys 3.4K
AUDCAD 466
MEDTRONIC 294
DELL -663
ALIBABA -1.6K
DEXCOM -3.7K
ELECTRONICARTS 499
ABBOTTLABORATORIES -38
PEP.xnas 1.4K
US100 5.3K
BRISTOL-MYERSSQUIBB -87
VF -157
BEYONDMEAT -678
ADAUSD 636
PINDUODUO 2.2K
REGENERONPHARMACEUTICALS 7.3K
ORCL.xnys 1.4K
ALBEMARLE 1.5K
GROUPON -219
PALANTIRTECHNOLOGIES 453
SERVICENOW -14K
BIOMARINPHARMACEUTICAL -1.6K
BOEING -953
HERSHEY -1.6K
ACCENTUREPLC 4.4K
JD 537
CONOCOPHILLIPS 686
ABBVIE 1.9K
SBUX.xnys 552
META.xnas -2.8K
VIX -241
WHEAT 3.2K
RIOTBLOCKCHAIN -15
PHILLIPS66 -310
DUPONTDENEMOURS -426
LUMINARTECHNOLOGIES 78
TAIWANSEMICONDUCTORMAN -27
3M 373
ALPHABETINC-C 318
UNITEDPARCELSERVICE -1.9K
NIKE 161
COCACOLA 478
MICRONTECHNOLOGY 1.1K
MONDELEZINTL 602
DHR.xnys 723
LLY.xnys 3.9K
REGN.xnas 3.3K
WORKHORSEGROUP -22
GBPCAD 941
EURCAD -546
PLUGPOWER 218
SPIRITAIRLINES 159
UNITEDINTERNET -14
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -92
AURINIAPHARMACEUTICALS -106
AGNCINVESTMENT -211
AROUNDTOWN -49
ROKU 296
SOLUSD -889
DANAHER -1.1K
ESTEELAUDER -884
KRAFTHEINZ 121
AMD 247
UNITEDHEALTHGROUP 2.2K
STARBUCKS 389
HSY.xnys 459
TMO.xnys 5.1K
QCOM.xnas -171
SLB.xnys -7
AMZN.xnas 358
UAL.xnas 34
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +855.36 USD
Худший трейд: -15 861 USD
Макс. серия выигрышей: 48
Макс. серия проигрышей: 34
Макс. прибыль в серии: +4 112.46 USD
Макс. убыток в серии: -24 771.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.18 × 38
GoMarkets-Live
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 119
RoboForex-ECN
1.50 × 2
Exness-MT5Real
2.68 × 203
Exness-MT5Real3
3.50 × 10
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
6.00 × 31
TitanFX-MT5-01
6.56 × 16
FPMarketsSC-Live
6.87 × 23
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-Pro
9.95 × 274
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
XMGlobal-MT5 16
12.95 × 20
Нет отзывов
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.16 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FxSignalPro
30 USD в месяц
-30%
0
0
USD
2K
USD
209
0%
3 944
71%
99%
0.44
-38.91
USD
100%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.