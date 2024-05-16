- Incremento
Total de Trades:
3 944
Transacciones Rentables:
2 827 (71.67%)
Transacciones Irrentables:
1 117 (28.32%)
Mejor transacción:
855.36 USD
Peor transacción:
-15 860.86 USD
Beneficio Bruto:
122 218.49 USD (11 925 417 pips)
Pérdidas Brutas:
-275 681.40 USD (3 608 432 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
78 (4 112.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 632.71 USD (48)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
99.47%
Carga máxima del depósito:
325.54%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
153
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
3 301 (83.70%)
Transacciones Cortas:
643 (16.30%)
Factor de Beneficio:
0.44
Beneficio Esperado:
-38.91 USD
Beneficio medio:
43.23 USD
Pérdidas medias:
-246.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
44 (-24 771.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65 037.11 USD (34)
Crecimiento al mes:
11.22%
Pronóstico anual:
136.12%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
155 227.54 USD
Máxima:
195 439.74 USD (473.48%)
Reducción relativa:
De balance:
99.94% (154 496.91 USD)
De fondos:
96.21% (25 624.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1168
|USDJPY
|633
|WTI
|552
|NVIDIA
|330
|US500
|197
|BTCUSD
|161
|XNGUSD
|141
|CHINA50
|98
|CADCHF
|80
|66
|GBPUSD
|51
|APPLE
|39
|EURUSD
|33
|TESLA
|32
|CATERPILLAR
|21
|BE.xnys
|19
|MCDONALDS
|17
|HOMEDEPOT
|15
|LIAUTO
|13
|CRM.xnys
|12
|ASMLHLDGNV
|11
|ELILILLY
|10
|PENNNATIONALGAMING
|9
|APPLIEDMATERIALS
|9
|ADBE.xnas
|9
|JABIL
|7
|CONTEXTLOGIC
|7
|PEPSI
|7
|AAPL.xnas
|7
|UNH.xnys
|7
|ACN.xnys
|7
|AUDCAD
|6
|MEDTRONIC
|6
|DELL
|5
|ALIBABA
|5
|DEXCOM
|5
|ELECTRONICARTS
|5
|ABBOTTLABORATORIES
|5
|PEP.xnas
|5
|US100
|4
|BRISTOL-MYERSSQUIBB
|4
|VF
|4
|BEYONDMEAT
|4
|ADAUSD
|4
|PINDUODUO
|4
|REGENERONPHARMACEUTICALS
|4
|ORCL.xnys
|4
|ALBEMARLE
|3
|GROUPON
|3
|PALANTIRTECHNOLOGIES
|3
|SERVICENOW
|3
|BIOMARINPHARMACEUTICAL
|3
|BOEING
|3
|HERSHEY
|3
|ACCENTUREPLC
|3
|JD
|3
|CONOCOPHILLIPS
|3
|ABBVIE
|3
|SBUX.xnys
|3
|META.xnas
|3
|VIX
|2
|WHEAT
|2
|RIOTBLOCKCHAIN
|2
|PHILLIPS66
|2
|DUPONTDENEMOURS
|2
|LUMINARTECHNOLOGIES
|2
|TAIWANSEMICONDUCTORMAN
|2
|3M
|2
|ALPHABETINC-C
|2
|UNITEDPARCELSERVICE
|2
|NIKE
|2
|COCACOLA
|2
|MICRONTECHNOLOGY
|2
|MONDELEZINTL
|2
|DHR.xnys
|2
|LLY.xnys
|2
|REGN.xnas
|2
|WORKHORSEGROUP
|1
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|PLUGPOWER
|1
|SPIRITAIRLINES
|1
|UNITEDINTERNET
|1
|HERBALIFENUTRITION
|1
|COUPANG
|1
|AURINIAPHARMACEUTICALS
|1
|AGNCINVESTMENT
|1
|AROUNDTOWN
|1
|ROKU
|1
|SOLUSD
|1
|DANAHER
|1
|ESTEELAUDER
|1
|KRAFTHEINZ
|1
|AMD
|1
|UNITEDHEALTHGROUP
|1
|STARBUCKS
|1
|HSY.xnys
|1
|TMO.xnys
|1
|QCOM.xnas
|1
|SLB.xnys
|1
|AMZN.xnas
|1
|UAL.xnas
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|27K
|USDJPY
|-132K
|WTI
|-12K
|NVIDIA
|-26K
|US500
|196
|BTCUSD
|2.2K
|XNGUSD
|-1.8K
|CHINA50
|2.6K
|CADCHF
|-1.5K
|-267
|GBPUSD
|-236
|APPLE
|1.8K
|EURUSD
|96
|TESLA
|403
|CATERPILLAR
|-6K
|BE.xnys
|-2.4K
|MCDONALDS
|-1.2K
|HOMEDEPOT
|910
|LIAUTO
|-19
|CRM.xnys
|-278
|ASMLHLDGNV
|238
|ELILILLY
|236
|PENNNATIONALGAMING
|-622
|APPLIEDMATERIALS
|-1K
|ADBE.xnas
|-1.1K
|JABIL
|78
|CONTEXTLOGIC
|-476
|PEPSI
|182
|AAPL.xnas
|255
|UNH.xnys
|41
|ACN.xnys
|104
|AUDCAD
|24
|MEDTRONIC
|-27
|DELL
|-66
|ALIBABA
|-201
|DEXCOM
|-661
|ELECTRONICARTS
|39
|ABBOTTLABORATORIES
|-8
|PEP.xnas
|123
|US100
|26
|BRISTOL-MYERSSQUIBB
|-27
|VF
|-161
|BEYONDMEAT
|-173
|ADAUSD
|16
|PINDUODUO
|87
|REGENERONPHARMACEUTICALS
|100
|ORCL.xnys
|50
|ALBEMARLE
|45
|GROUPON
|-268
|PALANTIRTECHNOLOGIES
|115
|SERVICENOW
|-284
|BIOMARINPHARMACEUTICAL
|-158
|BOEING
|-130
|HERSHEY
|-101
|ACCENTUREPLC
|155
|JD
|64
|CONOCOPHILLIPS
|15
|ABBVIE
|78
|SBUX.xnys
|36
|META.xnas
|-179
|VIX
|8
|WHEAT
|32
|RIOTBLOCKCHAIN
|-10
|PHILLIPS66
|-65
|DUPONTDENEMOURS
|-230
|LUMINARTECHNOLOGIES
|102
|TAIWANSEMICONDUCTORMAN
|5
|3M
|15
|ALPHABETINC-C
|24
|UNITEDPARCELSERVICE
|-963
|NIKE
|5
|COCACOLA
|127
|MICRONTECHNOLOGY
|61
|MONDELEZINTL
|47
|DHR.xnys
|28
|LLY.xnys
|142
|REGN.xnas
|-27
|WORKHORSEGROUP
|-43
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|-9
|PLUGPOWER
|215
|SPIRITAIRLINES
|76
|UNITEDINTERNET
|-12
|HERBALIFENUTRITION
|-6
|COUPANG
|-31
|AURINIAPHARMACEUTICALS
|-35
|AGNCINVESTMENT
|-109
|AROUNDTOWN
|-110
|ROKU
|30
|SOLUSD
|-2
|DANAHER
|-65
|ESTEELAUDER
|-97
|KRAFTHEINZ
|17
|AMD
|20
|UNITEDHEALTHGROUP
|39
|STARBUCKS
|61
|HSY.xnys
|19
|TMO.xnys
|246
|QCOM.xnas
|-13
|SLB.xnys
|-6
|AMZN.xnas
|29
|UAL.xnas
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|627K
|USDJPY
|-423K
|WTI
|-27K
|NVIDIA
|-85K
|US500
|-379K
|BTCUSD
|8.2M
|XNGUSD
|4.2K
|CHINA50
|300K
|CADCHF
|-2.5K
|1.6K
|GBPUSD
|-3.6K
|APPLE
|17K
|EURUSD
|4.9K
|TESLA
|5K
|CATERPILLAR
|-13K
|BE.xnys
|-16K
|MCDONALDS
|-6.5K
|HOMEDEPOT
|3.6K
|LIAUTO
|456
|CRM.xnys
|-352
|ASMLHLDGNV
|30K
|ELILILLY
|22K
|PENNNATIONALGAMING
|-1.8K
|APPLIEDMATERIALS
|-13K
|ADBE.xnas
|-8.3K
|JABIL
|936
|CONTEXTLOGIC
|-322
|PEPSI
|2.1K
|AAPL.xnas
|1.1K
|UNH.xnys
|2.7K
|ACN.xnys
|3.4K
|AUDCAD
|466
|MEDTRONIC
|294
|DELL
|-663
|ALIBABA
|-1.6K
|DEXCOM
|-3.7K
|ELECTRONICARTS
|499
|ABBOTTLABORATORIES
|-38
|PEP.xnas
|1.4K
|US100
|5.3K
|BRISTOL-MYERSSQUIBB
|-87
|VF
|-157
|BEYONDMEAT
|-678
|ADAUSD
|636
|PINDUODUO
|2.2K
|REGENERONPHARMACEUTICALS
|7.3K
|ORCL.xnys
|1.4K
|ALBEMARLE
|1.5K
|GROUPON
|-219
|PALANTIRTECHNOLOGIES
|453
|SERVICENOW
|-14K
|BIOMARINPHARMACEUTICAL
|-1.6K
|BOEING
|-953
|HERSHEY
|-1.6K
|ACCENTUREPLC
|4.4K
|JD
|537
|CONOCOPHILLIPS
|686
|ABBVIE
|1.9K
|SBUX.xnys
|552
|META.xnas
|-2.8K
|VIX
|-241
|WHEAT
|3.2K
|RIOTBLOCKCHAIN
|-15
|PHILLIPS66
|-310
|DUPONTDENEMOURS
|-426
|LUMINARTECHNOLOGIES
|78
|TAIWANSEMICONDUCTORMAN
|-27
|3M
|373
|ALPHABETINC-C
|318
|UNITEDPARCELSERVICE
|-1.9K
|NIKE
|161
|COCACOLA
|478
|MICRONTECHNOLOGY
|1.1K
|MONDELEZINTL
|602
|DHR.xnys
|723
|LLY.xnys
|3.9K
|REGN.xnas
|3.3K
|WORKHORSEGROUP
|-22
|GBPCAD
|941
|EURCAD
|-546
|PLUGPOWER
|218
|SPIRITAIRLINES
|159
|UNITEDINTERNET
|-14
|HERBALIFENUTRITION
|-6
|COUPANG
|-92
|AURINIAPHARMACEUTICALS
|-106
|AGNCINVESTMENT
|-211
|AROUNDTOWN
|-49
|ROKU
|296
|SOLUSD
|-889
|DANAHER
|-1.1K
|ESTEELAUDER
|-884
|KRAFTHEINZ
|121
|AMD
|247
|UNITEDHEALTHGROUP
|2.2K
|STARBUCKS
|389
|HSY.xnys
|459
|TMO.xnys
|5.1K
|QCOM.xnas
|-171
|SLB.xnys
|-7
|AMZN.xnas
|358
|UAL.xnas
|34
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +855.36 USD
Peor transacción: -15 861 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 48
Máximo de pérdidas consecutivas: 34
Beneficio máximo consecutivo: +4 112.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24 771.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.18 × 38
|
GoMarkets-Live
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.81 × 119
|
RoboForex-ECN
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 203
|
Exness-MT5Real3
|3.50 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
FBSTradestone-Real
|6.00 × 31
|
TitanFX-MT5-01
|6.56 × 16
|
FPMarketsSC-Live
|6.87 × 23
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
RoboForex-Pro
|9.95 × 274
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
|
XMGlobal-MT5 16
|12.95 × 20
No hay comentarios
