SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FxSignalPro
Shamsun Nahar

FxSignalPro

Shamsun Nahar
0 avis
Fiabilité
207 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 1%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 727
Bénéfice trades:
2 658 (71.31%)
Perte trades:
1 069 (28.68%)
Meilleure transaction:
855.36 USD
Pire transaction:
-15 860.86 USD
Bénéfice brut:
116 580.14 USD (8 314 402 pips)
Perte brute:
-269 177.31 USD (3 415 039 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (4 112.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 632.71 USD (48)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
99.47%
Charge de dépôt maximale:
325.54%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
-0.78
Longs trades:
3 116 (83.61%)
Courts trades:
611 (16.39%)
Facteur de profit:
0.43
Rendement attendu:
-40.94 USD
Bénéfice moyen:
43.86 USD
Perte moyenne:
-251.80 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-24 771.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-65 037.11 USD (34)
Croissance mensuelle:
364.66%
Prévision annuelle:
4 424.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
155 227.54 USD
Maximal:
195 439.74 USD (473.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.94% (154 496.91 USD)
Par fonds propres:
96.21% (25 624.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1024
USDJPY 630
WTI 552
NVIDIA 330
US500 197
XNGUSD 141
BTCUSD 103
CHINA50 98
CADCHF 80
GOOGLE 66
GBPUSD 51
APPLE 39
TESLA 32
EURUSD 31
CATERPILLAR 21
BE.xnys 19
MCDONALDS 17
HOMEDEPOT 15
LIAUTO 13
ASMLHLDGNV 11
ELILILLY 10
CRM.xnys 10
PENNNATIONALGAMING 9
APPLIEDMATERIALS 9
JABIL 7
CONTEXTLOGIC 7
PEPSI 7
AAPL.xnas 7
UNH.xnys 7
AUDCAD 6
MEDTRONIC 6
ADBE.xnas 6
DELL 5
ALIBABA 5
DEXCOM 5
ELECTRONICARTS 5
ABBOTTLABORATORIES 5
PEP.xnas 5
ACN.xnys 5
US100 4
BRISTOL-MYERSSQUIBB 4
VF 4
BEYONDMEAT 4
ADAUSD 4
PINDUODUO 4
REGENERONPHARMACEUTICALS 4
ALBEMARLE 3
GROUPON 3
PALANTIRTECHNOLOGIES 3
SERVICENOW 3
BIOMARINPHARMACEUTICAL 3
BOEING 3
HERSHEY 3
ACCENTUREPLC 3
JD 3
CONOCOPHILLIPS 3
ABBVIE 3
SBUX.xnys 3
ORCL.xnys 3
VIX 2
WHEAT 2
RIOTBLOCKCHAIN 2
PHILLIPS66 2
DUPONTDENEMOURS 2
LUMINARTECHNOLOGIES 2
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 2
3M 2
ALPHABETINC-C 2
UNITEDPARCELSERVICE 2
NIKE 2
COCACOLA 2
MICRONTECHNOLOGY 2
MONDELEZINTL 2
DHR.xnys 2
LLY.xnys 2
REGN.xnas 2
META.xnas 2
WORKHORSEGROUP 1
GBPCAD 1
EURCAD 1
PLUGPOWER 1
SPIRITAIRLINES 1
UNITEDINTERNET 1
HERBALIFENUTRITION 1
COUPANG 1
AURINIAPHARMACEUTICALS 1
AGNCINVESTMENT 1
AROUNDTOWN 1
ROKU 1
SOLUSD 1
DANAHER 1
ESTEELAUDER 1
KRAFTHEINZ 1
AMD 1
UNITEDHEALTHGROUP 1
STARBUCKS 1
HSY.xnys 1
TMO.xnys 1
QCOM.xnas 1
SLB.xnys 1
AMZN.xnas 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 28K
USDJPY -132K
WTI -12K
NVIDIA -26K
US500 196
XNGUSD -1.8K
BTCUSD 1.2K
CHINA50 2.6K
CADCHF -1.5K
GOOGLE -267
GBPUSD -236
APPLE 1.8K
TESLA 403
EURUSD 157
CATERPILLAR -6K
BE.xnys -2.4K
MCDONALDS -1.2K
HOMEDEPOT 910
LIAUTO -19
ASMLHLDGNV 238
ELILILLY 236
CRM.xnys 27
PENNNATIONALGAMING -622
APPLIEDMATERIALS -1K
JABIL 78
CONTEXTLOGIC -476
PEPSI 182
AAPL.xnas 255
UNH.xnys 41
AUDCAD 24
MEDTRONIC -27
ADBE.xnas -264
DELL -66
ALIBABA -201
DEXCOM -661
ELECTRONICARTS 39
ABBOTTLABORATORIES -8
PEP.xnas 123
ACN.xnys 25
US100 26
BRISTOL-MYERSSQUIBB -27
VF -161
BEYONDMEAT -173
ADAUSD 16
PINDUODUO 87
REGENERONPHARMACEUTICALS 100
ALBEMARLE 45
GROUPON -268
PALANTIRTECHNOLOGIES 115
SERVICENOW -284
BIOMARINPHARMACEUTICAL -158
BOEING -130
HERSHEY -101
ACCENTUREPLC 155
JD 64
CONOCOPHILLIPS 15
ABBVIE 78
SBUX.xnys 36
ORCL.xnys 54
VIX 8
WHEAT 32
RIOTBLOCKCHAIN -10
PHILLIPS66 -65
DUPONTDENEMOURS -230
LUMINARTECHNOLOGIES 102
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 5
3M 15
ALPHABETINC-C 24
UNITEDPARCELSERVICE -963
NIKE 5
COCACOLA 127
MICRONTECHNOLOGY 61
MONDELEZINTL 47
DHR.xnys 28
LLY.xnys 142
REGN.xnas -27
META.xnas 19
WORKHORSEGROUP -43
GBPCAD 15
EURCAD -9
PLUGPOWER 215
SPIRITAIRLINES 76
UNITEDINTERNET -12
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -31
AURINIAPHARMACEUTICALS -35
AGNCINVESTMENT -109
AROUNDTOWN -110
ROKU 30
SOLUSD -2
DANAHER -65
ESTEELAUDER -97
KRAFTHEINZ 17
AMD 20
UNITEDHEALTHGROUP 39
STARBUCKS 61
HSY.xnys 19
TMO.xnys 246
QCOM.xnas -13
SLB.xnys -6
AMZN.xnas 29
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 495K
USDJPY -421K
WTI -27K
NVIDIA -85K
US500 -379K
XNGUSD 4.2K
BTCUSD 4.9M
CHINA50 300K
CADCHF -2.5K
GOOGLE 1.6K
GBPUSD -3.6K
APPLE 17K
TESLA 5K
EURUSD 5.5K
CATERPILLAR -13K
BE.xnys -16K
MCDONALDS -6.5K
HOMEDEPOT 3.6K
LIAUTO 456
ASMLHLDGNV 30K
ELILILLY 22K
CRM.xnys 2.6K
PENNNATIONALGAMING -1.8K
APPLIEDMATERIALS -13K
JABIL 936
CONTEXTLOGIC -322
PEPSI 2.1K
AAPL.xnas 1.1K
UNH.xnys 2.7K
AUDCAD 466
MEDTRONIC 294
ADBE.xnas -825
DELL -663
ALIBABA -1.6K
DEXCOM -3.7K
ELECTRONICARTS 499
ABBOTTLABORATORIES -38
PEP.xnas 1.4K
ACN.xnys 1.4K
US100 5.3K
BRISTOL-MYERSSQUIBB -87
VF -157
BEYONDMEAT -678
ADAUSD 636
PINDUODUO 2.2K
REGENERONPHARMACEUTICALS 7.3K
ALBEMARLE 1.5K
GROUPON -219
PALANTIRTECHNOLOGIES 453
SERVICENOW -14K
BIOMARINPHARMACEUTICAL -1.6K
BOEING -953
HERSHEY -1.6K
ACCENTUREPLC 4.4K
JD 537
CONOCOPHILLIPS 686
ABBVIE 1.9K
SBUX.xnys 552
ORCL.xnys 1.3K
VIX -241
WHEAT 3.2K
RIOTBLOCKCHAIN -15
PHILLIPS66 -310
DUPONTDENEMOURS -426
LUMINARTECHNOLOGIES 78
TAIWANSEMICONDUCTORMAN -27
3M 373
ALPHABETINC-C 318
UNITEDPARCELSERVICE -1.9K
NIKE 161
COCACOLA 478
MICRONTECHNOLOGY 1.1K
MONDELEZINTL 602
DHR.xnys 723
LLY.xnys 3.9K
REGN.xnas 3.3K
META.xnas 889
WORKHORSEGROUP -22
GBPCAD 941
EURCAD -546
PLUGPOWER 218
SPIRITAIRLINES 159
UNITEDINTERNET -14
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -92
AURINIAPHARMACEUTICALS -106
AGNCINVESTMENT -211
AROUNDTOWN -49
ROKU 296
SOLUSD -889
DANAHER -1.1K
ESTEELAUDER -884
KRAFTHEINZ 121
AMD 247
UNITEDHEALTHGROUP 2.2K
STARBUCKS 389
HSY.xnys 459
TMO.xnys 5.1K
QCOM.xnas -171
SLB.xnys -7
AMZN.xnas 358
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +855.36 USD
Pire transaction: -15 861 USD
Gains consécutifs maximales: 48
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +4 112.46 USD
Perte consécutive maximale: -24 771.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.18 × 38
GoMarkets-Live
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 118
Exness-MT5Real
2.68 × 203
Exness-MT5Real3
3.50 × 10
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
6.00 × 31
TitanFX-MT5-01
6.56 × 16
FPMarketsSC-Live
6.87 × 23
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-Pro
9.97 × 273
RoboForex-ECN
10.50 × 2
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
XMGlobal-MT5 16
12.95 × 20
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1445 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 18:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FxSignalPro
30 USD par mois
1%
0
0
USD
2.9K
USD
207
0%
3 727
71%
99%
0.43
-40.94
USD
100%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.