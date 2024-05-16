基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsLLC-Live 0.18 × 38 GoMarkets-Live 0.74 × 27 ICMarketsSC-MT5-2 0.81 × 119 RoboForex-ECN 1.50 × 2 Exness-MT5Real 2.68 × 203 Exness-MT5Real3 3.50 × 10 ICMarketsSC-MT5 4.74 × 94 FBSTradestone-Real 6.00 × 31 TitanFX-MT5-01 6.56 × 16 FPMarketsSC-Live 6.87 × 23 AlfaForexRU-Real 7.08 × 13 RoboForex-Pro 9.95 × 274 ICTrading-MT5-4 12.10 × 314 XMGlobal-MT5 16 12.95 × 20 登录 或者 注册 查看详细统计，请或者