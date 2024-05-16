信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FxSignalPro
Shamsun Nahar

FxSignalPro

Shamsun Nahar
0条评论
209
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 -30%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
3 944
盈利交易:
2 827 (71.67%)
亏损交易:
1 117 (28.32%)
最好交易:
855.36 USD
最差交易:
-15 860.86 USD
毛利:
122 218.49 USD (11 925 417 pips)
毛利亏损:
-275 681.40 USD (3 608 432 pips)
最大连续赢利:
78 (4 112.46 USD)
最大连续盈利:
7 632.71 USD (48)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
99.47%
最大入金加载:
325.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
153
平均持有时间:
6 天
采收率:
-0.79
长期交易:
3 301 (83.70%)
短期交易:
643 (16.30%)
利润因子:
0.44
预期回报:
-38.91 USD
平均利润:
43.23 USD
平均损失:
-246.81 USD
最大连续失误:
44 (-24 771.71 USD)
最大连续亏损:
-65 037.11 USD (34)
每月增长:
11.22%
年度预测:
136.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
155 227.54 USD
最大值:
195 439.74 USD (473.48%)
相对跌幅:
结余:
99.94% (154 496.91 USD)
净值:
96.21% (25 624.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1168
USDJPY 633
WTI 552
NVIDIA 330
US500 197
BTCUSD 161
XNGUSD 141
CHINA50 98
CADCHF 80
GOOGLE 66
GBPUSD 51
APPLE 39
EURUSD 33
TESLA 32
CATERPILLAR 21
BE.xnys 19
MCDONALDS 17
HOMEDEPOT 15
LIAUTO 13
CRM.xnys 12
ASMLHLDGNV 11
ELILILLY 10
PENNNATIONALGAMING 9
APPLIEDMATERIALS 9
ADBE.xnas 9
JABIL 7
CONTEXTLOGIC 7
PEPSI 7
AAPL.xnas 7
UNH.xnys 7
ACN.xnys 7
AUDCAD 6
MEDTRONIC 6
DELL 5
ALIBABA 5
DEXCOM 5
ELECTRONICARTS 5
ABBOTTLABORATORIES 5
PEP.xnas 5
US100 4
BRISTOL-MYERSSQUIBB 4
VF 4
BEYONDMEAT 4
ADAUSD 4
PINDUODUO 4
REGENERONPHARMACEUTICALS 4
ORCL.xnys 4
ALBEMARLE 3
GROUPON 3
PALANTIRTECHNOLOGIES 3
SERVICENOW 3
BIOMARINPHARMACEUTICAL 3
BOEING 3
HERSHEY 3
ACCENTUREPLC 3
JD 3
CONOCOPHILLIPS 3
ABBVIE 3
SBUX.xnys 3
META.xnas 3
VIX 2
WHEAT 2
RIOTBLOCKCHAIN 2
PHILLIPS66 2
DUPONTDENEMOURS 2
LUMINARTECHNOLOGIES 2
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 2
3M 2
ALPHABETINC-C 2
UNITEDPARCELSERVICE 2
NIKE 2
COCACOLA 2
MICRONTECHNOLOGY 2
MONDELEZINTL 2
DHR.xnys 2
LLY.xnys 2
REGN.xnas 2
WORKHORSEGROUP 1
GBPCAD 1
EURCAD 1
PLUGPOWER 1
SPIRITAIRLINES 1
UNITEDINTERNET 1
HERBALIFENUTRITION 1
COUPANG 1
AURINIAPHARMACEUTICALS 1
AGNCINVESTMENT 1
AROUNDTOWN 1
ROKU 1
SOLUSD 1
DANAHER 1
ESTEELAUDER 1
KRAFTHEINZ 1
AMD 1
UNITEDHEALTHGROUP 1
STARBUCKS 1
HSY.xnys 1
TMO.xnys 1
QCOM.xnas 1
SLB.xnys 1
AMZN.xnas 1
UAL.xnas 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 27K
USDJPY -132K
WTI -12K
NVIDIA -26K
US500 196
BTCUSD 2.2K
XNGUSD -1.8K
CHINA50 2.6K
CADCHF -1.5K
GOOGLE -267
GBPUSD -236
APPLE 1.8K
EURUSD 96
TESLA 403
CATERPILLAR -6K
BE.xnys -2.4K
MCDONALDS -1.2K
HOMEDEPOT 910
LIAUTO -19
CRM.xnys -278
ASMLHLDGNV 238
ELILILLY 236
PENNNATIONALGAMING -622
APPLIEDMATERIALS -1K
ADBE.xnas -1.1K
JABIL 78
CONTEXTLOGIC -476
PEPSI 182
AAPL.xnas 255
UNH.xnys 41
ACN.xnys 104
AUDCAD 24
MEDTRONIC -27
DELL -66
ALIBABA -201
DEXCOM -661
ELECTRONICARTS 39
ABBOTTLABORATORIES -8
PEP.xnas 123
US100 26
BRISTOL-MYERSSQUIBB -27
VF -161
BEYONDMEAT -173
ADAUSD 16
PINDUODUO 87
REGENERONPHARMACEUTICALS 100
ORCL.xnys 50
ALBEMARLE 45
GROUPON -268
PALANTIRTECHNOLOGIES 115
SERVICENOW -284
BIOMARINPHARMACEUTICAL -158
BOEING -130
HERSHEY -101
ACCENTUREPLC 155
JD 64
CONOCOPHILLIPS 15
ABBVIE 78
SBUX.xnys 36
META.xnas -179
VIX 8
WHEAT 32
RIOTBLOCKCHAIN -10
PHILLIPS66 -65
DUPONTDENEMOURS -230
LUMINARTECHNOLOGIES 102
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 5
3M 15
ALPHABETINC-C 24
UNITEDPARCELSERVICE -963
NIKE 5
COCACOLA 127
MICRONTECHNOLOGY 61
MONDELEZINTL 47
DHR.xnys 28
LLY.xnys 142
REGN.xnas -27
WORKHORSEGROUP -43
GBPCAD 15
EURCAD -9
PLUGPOWER 215
SPIRITAIRLINES 76
UNITEDINTERNET -12
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -31
AURINIAPHARMACEUTICALS -35
AGNCINVESTMENT -109
AROUNDTOWN -110
ROKU 30
SOLUSD -2
DANAHER -65
ESTEELAUDER -97
KRAFTHEINZ 17
AMD 20
UNITEDHEALTHGROUP 39
STARBUCKS 61
HSY.xnys 19
TMO.xnys 246
QCOM.xnas -13
SLB.xnys -6
AMZN.xnas 29
UAL.xnas 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 627K
USDJPY -423K
WTI -27K
NVIDIA -85K
US500 -379K
BTCUSD 8.2M
XNGUSD 4.2K
CHINA50 300K
CADCHF -2.5K
GOOGLE 1.6K
GBPUSD -3.6K
APPLE 17K
EURUSD 4.9K
TESLA 5K
CATERPILLAR -13K
BE.xnys -16K
MCDONALDS -6.5K
HOMEDEPOT 3.6K
LIAUTO 456
CRM.xnys -352
ASMLHLDGNV 30K
ELILILLY 22K
PENNNATIONALGAMING -1.8K
APPLIEDMATERIALS -13K
ADBE.xnas -8.3K
JABIL 936
CONTEXTLOGIC -322
PEPSI 2.1K
AAPL.xnas 1.1K
UNH.xnys 2.7K
ACN.xnys 3.4K
AUDCAD 466
MEDTRONIC 294
DELL -663
ALIBABA -1.6K
DEXCOM -3.7K
ELECTRONICARTS 499
ABBOTTLABORATORIES -38
PEP.xnas 1.4K
US100 5.3K
BRISTOL-MYERSSQUIBB -87
VF -157
BEYONDMEAT -678
ADAUSD 636
PINDUODUO 2.2K
REGENERONPHARMACEUTICALS 7.3K
ORCL.xnys 1.4K
ALBEMARLE 1.5K
GROUPON -219
PALANTIRTECHNOLOGIES 453
SERVICENOW -14K
BIOMARINPHARMACEUTICAL -1.6K
BOEING -953
HERSHEY -1.6K
ACCENTUREPLC 4.4K
JD 537
CONOCOPHILLIPS 686
ABBVIE 1.9K
SBUX.xnys 552
META.xnas -2.8K
VIX -241
WHEAT 3.2K
RIOTBLOCKCHAIN -15
PHILLIPS66 -310
DUPONTDENEMOURS -426
LUMINARTECHNOLOGIES 78
TAIWANSEMICONDUCTORMAN -27
3M 373
ALPHABETINC-C 318
UNITEDPARCELSERVICE -1.9K
NIKE 161
COCACOLA 478
MICRONTECHNOLOGY 1.1K
MONDELEZINTL 602
DHR.xnys 723
LLY.xnys 3.9K
REGN.xnas 3.3K
WORKHORSEGROUP -22
GBPCAD 941
EURCAD -546
PLUGPOWER 218
SPIRITAIRLINES 159
UNITEDINTERNET -14
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -92
AURINIAPHARMACEUTICALS -106
AGNCINVESTMENT -211
AROUNDTOWN -49
ROKU 296
SOLUSD -889
DANAHER -1.1K
ESTEELAUDER -884
KRAFTHEINZ 121
AMD 247
UNITEDHEALTHGROUP 2.2K
STARBUCKS 389
HSY.xnys 459
TMO.xnys 5.1K
QCOM.xnas -171
SLB.xnys -7
AMZN.xnas 358
UAL.xnas 34
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +855.36 USD
最差交易: -15 861 USD
最大连续赢利: 48
最大连续失误: 34
最大连续盈利: +4 112.46 USD
最大连续亏损: -24 771.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsLLC-Live
0.18 × 38
GoMarkets-Live
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 119
RoboForex-ECN
1.50 × 2
Exness-MT5Real
2.68 × 203
Exness-MT5Real3
3.50 × 10
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
6.00 × 31
TitanFX-MT5-01
6.56 × 16
FPMarketsSC-Live
6.87 × 23
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-Pro
9.95 × 274
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
XMGlobal-MT5 16
12.95 × 20
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.16 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 14:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1459 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.16 13:56
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1445 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 18:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FxSignalPro
每月30 USD
-30%
0
0
USD
2K
USD
209
0%
3 944
71%
99%
0.44
-38.91
USD
100%
1:500
