- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
3 944
이익 거래:
2 827 (71.67%)
손실 거래:
1 117 (28.32%)
최고의 거래:
855.36 USD
최악의 거래:
-15 860.86 USD
총 수익:
122 218.49 USD (11 925 417 pips)
총 손실:
-275 681.40 USD (3 608 432 pips)
연속 최대 이익:
78 (4 112.46 USD)
연속 최대 이익:
7 632.71 USD (48)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
99.47%
최대 입금량:
325.54%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
153
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
-0.79
롱(주식매수):
3 301 (83.70%)
숏(주식차입매도):
643 (16.30%)
수익 요인:
0.44
기대수익:
-38.91 USD
평균 이익:
43.23 USD
평균 손실:
-246.81 USD
연속 최대 손실:
44 (-24 771.71 USD)
연속 최대 손실:
-65 037.11 USD (34)
월별 성장률:
11.22%
연간 예측:
136.12%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
155 227.54 USD
최대한의:
195 439.74 USD (473.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.94% (154 496.91 USD)
자본금별:
96.21% (25 624.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1168
|USDJPY
|633
|WTI
|552
|NVIDIA
|330
|US500
|197
|BTCUSD
|161
|XNGUSD
|141
|CHINA50
|98
|CADCHF
|80
|66
|GBPUSD
|51
|APPLE
|39
|EURUSD
|33
|TESLA
|32
|CATERPILLAR
|21
|BE.xnys
|19
|MCDONALDS
|17
|HOMEDEPOT
|15
|LIAUTO
|13
|CRM.xnys
|12
|ASMLHLDGNV
|11
|ELILILLY
|10
|PENNNATIONALGAMING
|9
|APPLIEDMATERIALS
|9
|ADBE.xnas
|9
|JABIL
|7
|CONTEXTLOGIC
|7
|PEPSI
|7
|AAPL.xnas
|7
|UNH.xnys
|7
|ACN.xnys
|7
|AUDCAD
|6
|MEDTRONIC
|6
|DELL
|5
|ALIBABA
|5
|DEXCOM
|5
|ELECTRONICARTS
|5
|ABBOTTLABORATORIES
|5
|PEP.xnas
|5
|US100
|4
|BRISTOL-MYERSSQUIBB
|4
|VF
|4
|BEYONDMEAT
|4
|ADAUSD
|4
|PINDUODUO
|4
|REGENERONPHARMACEUTICALS
|4
|ORCL.xnys
|4
|ALBEMARLE
|3
|GROUPON
|3
|PALANTIRTECHNOLOGIES
|3
|SERVICENOW
|3
|BIOMARINPHARMACEUTICAL
|3
|BOEING
|3
|HERSHEY
|3
|ACCENTUREPLC
|3
|JD
|3
|CONOCOPHILLIPS
|3
|ABBVIE
|3
|SBUX.xnys
|3
|META.xnas
|3
|VIX
|2
|WHEAT
|2
|RIOTBLOCKCHAIN
|2
|PHILLIPS66
|2
|DUPONTDENEMOURS
|2
|LUMINARTECHNOLOGIES
|2
|TAIWANSEMICONDUCTORMAN
|2
|3M
|2
|ALPHABETINC-C
|2
|UNITEDPARCELSERVICE
|2
|NIKE
|2
|COCACOLA
|2
|MICRONTECHNOLOGY
|2
|MONDELEZINTL
|2
|DHR.xnys
|2
|LLY.xnys
|2
|REGN.xnas
|2
|WORKHORSEGROUP
|1
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|PLUGPOWER
|1
|SPIRITAIRLINES
|1
|UNITEDINTERNET
|1
|HERBALIFENUTRITION
|1
|COUPANG
|1
|AURINIAPHARMACEUTICALS
|1
|AGNCINVESTMENT
|1
|AROUNDTOWN
|1
|ROKU
|1
|SOLUSD
|1
|DANAHER
|1
|ESTEELAUDER
|1
|KRAFTHEINZ
|1
|AMD
|1
|UNITEDHEALTHGROUP
|1
|STARBUCKS
|1
|HSY.xnys
|1
|TMO.xnys
|1
|QCOM.xnas
|1
|SLB.xnys
|1
|AMZN.xnas
|1
|UAL.xnas
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|27K
|USDJPY
|-132K
|WTI
|-12K
|NVIDIA
|-26K
|US500
|196
|BTCUSD
|2.2K
|XNGUSD
|-1.8K
|CHINA50
|2.6K
|CADCHF
|-1.5K
|-267
|GBPUSD
|-236
|APPLE
|1.8K
|EURUSD
|96
|TESLA
|403
|CATERPILLAR
|-6K
|BE.xnys
|-2.4K
|MCDONALDS
|-1.2K
|HOMEDEPOT
|910
|LIAUTO
|-19
|CRM.xnys
|-278
|ASMLHLDGNV
|238
|ELILILLY
|236
|PENNNATIONALGAMING
|-622
|APPLIEDMATERIALS
|-1K
|ADBE.xnas
|-1.1K
|JABIL
|78
|CONTEXTLOGIC
|-476
|PEPSI
|182
|AAPL.xnas
|255
|UNH.xnys
|41
|ACN.xnys
|104
|AUDCAD
|24
|MEDTRONIC
|-27
|DELL
|-66
|ALIBABA
|-201
|DEXCOM
|-661
|ELECTRONICARTS
|39
|ABBOTTLABORATORIES
|-8
|PEP.xnas
|123
|US100
|26
|BRISTOL-MYERSSQUIBB
|-27
|VF
|-161
|BEYONDMEAT
|-173
|ADAUSD
|16
|PINDUODUO
|87
|REGENERONPHARMACEUTICALS
|100
|ORCL.xnys
|50
|ALBEMARLE
|45
|GROUPON
|-268
|PALANTIRTECHNOLOGIES
|115
|SERVICENOW
|-284
|BIOMARINPHARMACEUTICAL
|-158
|BOEING
|-130
|HERSHEY
|-101
|ACCENTUREPLC
|155
|JD
|64
|CONOCOPHILLIPS
|15
|ABBVIE
|78
|SBUX.xnys
|36
|META.xnas
|-179
|VIX
|8
|WHEAT
|32
|RIOTBLOCKCHAIN
|-10
|PHILLIPS66
|-65
|DUPONTDENEMOURS
|-230
|LUMINARTECHNOLOGIES
|102
|TAIWANSEMICONDUCTORMAN
|5
|3M
|15
|ALPHABETINC-C
|24
|UNITEDPARCELSERVICE
|-963
|NIKE
|5
|COCACOLA
|127
|MICRONTECHNOLOGY
|61
|MONDELEZINTL
|47
|DHR.xnys
|28
|LLY.xnys
|142
|REGN.xnas
|-27
|WORKHORSEGROUP
|-43
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|-9
|PLUGPOWER
|215
|SPIRITAIRLINES
|76
|UNITEDINTERNET
|-12
|HERBALIFENUTRITION
|-6
|COUPANG
|-31
|AURINIAPHARMACEUTICALS
|-35
|AGNCINVESTMENT
|-109
|AROUNDTOWN
|-110
|ROKU
|30
|SOLUSD
|-2
|DANAHER
|-65
|ESTEELAUDER
|-97
|KRAFTHEINZ
|17
|AMD
|20
|UNITEDHEALTHGROUP
|39
|STARBUCKS
|61
|HSY.xnys
|19
|TMO.xnys
|246
|QCOM.xnas
|-13
|SLB.xnys
|-6
|AMZN.xnas
|29
|UAL.xnas
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|627K
|USDJPY
|-423K
|WTI
|-27K
|NVIDIA
|-85K
|US500
|-379K
|BTCUSD
|8.2M
|XNGUSD
|4.2K
|CHINA50
|300K
|CADCHF
|-2.5K
|1.6K
|GBPUSD
|-3.6K
|APPLE
|17K
|EURUSD
|4.9K
|TESLA
|5K
|CATERPILLAR
|-13K
|BE.xnys
|-16K
|MCDONALDS
|-6.5K
|HOMEDEPOT
|3.6K
|LIAUTO
|456
|CRM.xnys
|-352
|ASMLHLDGNV
|30K
|ELILILLY
|22K
|PENNNATIONALGAMING
|-1.8K
|APPLIEDMATERIALS
|-13K
|ADBE.xnas
|-8.3K
|JABIL
|936
|CONTEXTLOGIC
|-322
|PEPSI
|2.1K
|AAPL.xnas
|1.1K
|UNH.xnys
|2.7K
|ACN.xnys
|3.4K
|AUDCAD
|466
|MEDTRONIC
|294
|DELL
|-663
|ALIBABA
|-1.6K
|DEXCOM
|-3.7K
|ELECTRONICARTS
|499
|ABBOTTLABORATORIES
|-38
|PEP.xnas
|1.4K
|US100
|5.3K
|BRISTOL-MYERSSQUIBB
|-87
|VF
|-157
|BEYONDMEAT
|-678
|ADAUSD
|636
|PINDUODUO
|2.2K
|REGENERONPHARMACEUTICALS
|7.3K
|ORCL.xnys
|1.4K
|ALBEMARLE
|1.5K
|GROUPON
|-219
|PALANTIRTECHNOLOGIES
|453
|SERVICENOW
|-14K
|BIOMARINPHARMACEUTICAL
|-1.6K
|BOEING
|-953
|HERSHEY
|-1.6K
|ACCENTUREPLC
|4.4K
|JD
|537
|CONOCOPHILLIPS
|686
|ABBVIE
|1.9K
|SBUX.xnys
|552
|META.xnas
|-2.8K
|VIX
|-241
|WHEAT
|3.2K
|RIOTBLOCKCHAIN
|-15
|PHILLIPS66
|-310
|DUPONTDENEMOURS
|-426
|LUMINARTECHNOLOGIES
|78
|TAIWANSEMICONDUCTORMAN
|-27
|3M
|373
|ALPHABETINC-C
|318
|UNITEDPARCELSERVICE
|-1.9K
|NIKE
|161
|COCACOLA
|478
|MICRONTECHNOLOGY
|1.1K
|MONDELEZINTL
|602
|DHR.xnys
|723
|LLY.xnys
|3.9K
|REGN.xnas
|3.3K
|WORKHORSEGROUP
|-22
|GBPCAD
|941
|EURCAD
|-546
|PLUGPOWER
|218
|SPIRITAIRLINES
|159
|UNITEDINTERNET
|-14
|HERBALIFENUTRITION
|-6
|COUPANG
|-92
|AURINIAPHARMACEUTICALS
|-106
|AGNCINVESTMENT
|-211
|AROUNDTOWN
|-49
|ROKU
|296
|SOLUSD
|-889
|DANAHER
|-1.1K
|ESTEELAUDER
|-884
|KRAFTHEINZ
|121
|AMD
|247
|UNITEDHEALTHGROUP
|2.2K
|STARBUCKS
|389
|HSY.xnys
|459
|TMO.xnys
|5.1K
|QCOM.xnas
|-171
|SLB.xnys
|-7
|AMZN.xnas
|358
|UAL.xnas
|34
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +855.36 USD
최악의 거래: -15 861 USD
연속 최대 이익: 48
연속 최대 손실: 34
연속 최대 이익: +4 112.46 USD
연속 최대 손실: -24 771.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.18 × 38
|
GoMarkets-Live
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.81 × 119
|
RoboForex-ECN
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 203
|
Exness-MT5Real3
|3.50 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
FBSTradestone-Real
|6.00 × 31
|
TitanFX-MT5-01
|6.56 × 16
|
FPMarketsSC-Live
|6.87 × 23
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
RoboForex-Pro
|9.95 × 274
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
|
XMGlobal-MT5 16
|12.95 × 20
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-30%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
209
0%
3 944
71%
99%
0.44
-38.91
USD
USD
100%
1:500