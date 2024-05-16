시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / FxSignalPro
Shamsun Nahar

FxSignalPro

Shamsun Nahar
0 리뷰
209
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 -30%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 944
이익 거래:
2 827 (71.67%)
손실 거래:
1 117 (28.32%)
최고의 거래:
855.36 USD
최악의 거래:
-15 860.86 USD
총 수익:
122 218.49 USD (11 925 417 pips)
총 손실:
-275 681.40 USD (3 608 432 pips)
연속 최대 이익:
78 (4 112.46 USD)
연속 최대 이익:
7 632.71 USD (48)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
99.47%
최대 입금량:
325.54%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
153
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
-0.79
롱(주식매수):
3 301 (83.70%)
숏(주식차입매도):
643 (16.30%)
수익 요인:
0.44
기대수익:
-38.91 USD
평균 이익:
43.23 USD
평균 손실:
-246.81 USD
연속 최대 손실:
44 (-24 771.71 USD)
연속 최대 손실:
-65 037.11 USD (34)
월별 성장률:
11.22%
연간 예측:
136.12%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
155 227.54 USD
최대한의:
195 439.74 USD (473.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.94% (154 496.91 USD)
자본금별:
96.21% (25 624.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1168
USDJPY 633
WTI 552
NVIDIA 330
US500 197
BTCUSD 161
XNGUSD 141
CHINA50 98
CADCHF 80
GOOGLE 66
GBPUSD 51
APPLE 39
EURUSD 33
TESLA 32
CATERPILLAR 21
BE.xnys 19
MCDONALDS 17
HOMEDEPOT 15
LIAUTO 13
CRM.xnys 12
ASMLHLDGNV 11
ELILILLY 10
PENNNATIONALGAMING 9
APPLIEDMATERIALS 9
ADBE.xnas 9
JABIL 7
CONTEXTLOGIC 7
PEPSI 7
AAPL.xnas 7
UNH.xnys 7
ACN.xnys 7
AUDCAD 6
MEDTRONIC 6
DELL 5
ALIBABA 5
DEXCOM 5
ELECTRONICARTS 5
ABBOTTLABORATORIES 5
PEP.xnas 5
US100 4
BRISTOL-MYERSSQUIBB 4
VF 4
BEYONDMEAT 4
ADAUSD 4
PINDUODUO 4
REGENERONPHARMACEUTICALS 4
ORCL.xnys 4
ALBEMARLE 3
GROUPON 3
PALANTIRTECHNOLOGIES 3
SERVICENOW 3
BIOMARINPHARMACEUTICAL 3
BOEING 3
HERSHEY 3
ACCENTUREPLC 3
JD 3
CONOCOPHILLIPS 3
ABBVIE 3
SBUX.xnys 3
META.xnas 3
VIX 2
WHEAT 2
RIOTBLOCKCHAIN 2
PHILLIPS66 2
DUPONTDENEMOURS 2
LUMINARTECHNOLOGIES 2
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 2
3M 2
ALPHABETINC-C 2
UNITEDPARCELSERVICE 2
NIKE 2
COCACOLA 2
MICRONTECHNOLOGY 2
MONDELEZINTL 2
DHR.xnys 2
LLY.xnys 2
REGN.xnas 2
WORKHORSEGROUP 1
GBPCAD 1
EURCAD 1
PLUGPOWER 1
SPIRITAIRLINES 1
UNITEDINTERNET 1
HERBALIFENUTRITION 1
COUPANG 1
AURINIAPHARMACEUTICALS 1
AGNCINVESTMENT 1
AROUNDTOWN 1
ROKU 1
SOLUSD 1
DANAHER 1
ESTEELAUDER 1
KRAFTHEINZ 1
AMD 1
UNITEDHEALTHGROUP 1
STARBUCKS 1
HSY.xnys 1
TMO.xnys 1
QCOM.xnas 1
SLB.xnys 1
AMZN.xnas 1
UAL.xnas 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 27K
USDJPY -132K
WTI -12K
NVIDIA -26K
US500 196
BTCUSD 2.2K
XNGUSD -1.8K
CHINA50 2.6K
CADCHF -1.5K
GOOGLE -267
GBPUSD -236
APPLE 1.8K
EURUSD 96
TESLA 403
CATERPILLAR -6K
BE.xnys -2.4K
MCDONALDS -1.2K
HOMEDEPOT 910
LIAUTO -19
CRM.xnys -278
ASMLHLDGNV 238
ELILILLY 236
PENNNATIONALGAMING -622
APPLIEDMATERIALS -1K
ADBE.xnas -1.1K
JABIL 78
CONTEXTLOGIC -476
PEPSI 182
AAPL.xnas 255
UNH.xnys 41
ACN.xnys 104
AUDCAD 24
MEDTRONIC -27
DELL -66
ALIBABA -201
DEXCOM -661
ELECTRONICARTS 39
ABBOTTLABORATORIES -8
PEP.xnas 123
US100 26
BRISTOL-MYERSSQUIBB -27
VF -161
BEYONDMEAT -173
ADAUSD 16
PINDUODUO 87
REGENERONPHARMACEUTICALS 100
ORCL.xnys 50
ALBEMARLE 45
GROUPON -268
PALANTIRTECHNOLOGIES 115
SERVICENOW -284
BIOMARINPHARMACEUTICAL -158
BOEING -130
HERSHEY -101
ACCENTUREPLC 155
JD 64
CONOCOPHILLIPS 15
ABBVIE 78
SBUX.xnys 36
META.xnas -179
VIX 8
WHEAT 32
RIOTBLOCKCHAIN -10
PHILLIPS66 -65
DUPONTDENEMOURS -230
LUMINARTECHNOLOGIES 102
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 5
3M 15
ALPHABETINC-C 24
UNITEDPARCELSERVICE -963
NIKE 5
COCACOLA 127
MICRONTECHNOLOGY 61
MONDELEZINTL 47
DHR.xnys 28
LLY.xnys 142
REGN.xnas -27
WORKHORSEGROUP -43
GBPCAD 15
EURCAD -9
PLUGPOWER 215
SPIRITAIRLINES 76
UNITEDINTERNET -12
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -31
AURINIAPHARMACEUTICALS -35
AGNCINVESTMENT -109
AROUNDTOWN -110
ROKU 30
SOLUSD -2
DANAHER -65
ESTEELAUDER -97
KRAFTHEINZ 17
AMD 20
UNITEDHEALTHGROUP 39
STARBUCKS 61
HSY.xnys 19
TMO.xnys 246
QCOM.xnas -13
SLB.xnys -6
AMZN.xnas 29
UAL.xnas 0
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 627K
USDJPY -423K
WTI -27K
NVIDIA -85K
US500 -379K
BTCUSD 8.2M
XNGUSD 4.2K
CHINA50 300K
CADCHF -2.5K
GOOGLE 1.6K
GBPUSD -3.6K
APPLE 17K
EURUSD 4.9K
TESLA 5K
CATERPILLAR -13K
BE.xnys -16K
MCDONALDS -6.5K
HOMEDEPOT 3.6K
LIAUTO 456
CRM.xnys -352
ASMLHLDGNV 30K
ELILILLY 22K
PENNNATIONALGAMING -1.8K
APPLIEDMATERIALS -13K
ADBE.xnas -8.3K
JABIL 936
CONTEXTLOGIC -322
PEPSI 2.1K
AAPL.xnas 1.1K
UNH.xnys 2.7K
ACN.xnys 3.4K
AUDCAD 466
MEDTRONIC 294
DELL -663
ALIBABA -1.6K
DEXCOM -3.7K
ELECTRONICARTS 499
ABBOTTLABORATORIES -38
PEP.xnas 1.4K
US100 5.3K
BRISTOL-MYERSSQUIBB -87
VF -157
BEYONDMEAT -678
ADAUSD 636
PINDUODUO 2.2K
REGENERONPHARMACEUTICALS 7.3K
ORCL.xnys 1.4K
ALBEMARLE 1.5K
GROUPON -219
PALANTIRTECHNOLOGIES 453
SERVICENOW -14K
BIOMARINPHARMACEUTICAL -1.6K
BOEING -953
HERSHEY -1.6K
ACCENTUREPLC 4.4K
JD 537
CONOCOPHILLIPS 686
ABBVIE 1.9K
SBUX.xnys 552
META.xnas -2.8K
VIX -241
WHEAT 3.2K
RIOTBLOCKCHAIN -15
PHILLIPS66 -310
DUPONTDENEMOURS -426
LUMINARTECHNOLOGIES 78
TAIWANSEMICONDUCTORMAN -27
3M 373
ALPHABETINC-C 318
UNITEDPARCELSERVICE -1.9K
NIKE 161
COCACOLA 478
MICRONTECHNOLOGY 1.1K
MONDELEZINTL 602
DHR.xnys 723
LLY.xnys 3.9K
REGN.xnas 3.3K
WORKHORSEGROUP -22
GBPCAD 941
EURCAD -546
PLUGPOWER 218
SPIRITAIRLINES 159
UNITEDINTERNET -14
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -92
AURINIAPHARMACEUTICALS -106
AGNCINVESTMENT -211
AROUNDTOWN -49
ROKU 296
SOLUSD -889
DANAHER -1.1K
ESTEELAUDER -884
KRAFTHEINZ 121
AMD 247
UNITEDHEALTHGROUP 2.2K
STARBUCKS 389
HSY.xnys 459
TMO.xnys 5.1K
QCOM.xnas -171
SLB.xnys -7
AMZN.xnas 358
UAL.xnas 34
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +855.36 USD
최악의 거래: -15 861 USD
연속 최대 이익: 48
연속 최대 손실: 34
연속 최대 이익: +4 112.46 USD
연속 최대 손실: -24 771.71 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarketsLLC-Live
0.18 × 38
GoMarkets-Live
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 119
RoboForex-ECN
1.50 × 2
Exness-MT5Real
2.68 × 203
Exness-MT5Real3
3.50 × 10
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
6.00 × 31
TitanFX-MT5-01
6.56 × 16
FPMarketsSC-Live
6.87 × 23
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-Pro
9.95 × 274
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
XMGlobal-MT5 16
12.95 × 20
리뷰 없음
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.16 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 14:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1459 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.16 13:56
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1445 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 18:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
FxSignalPro
월별 30 USD
-30%
0
0
USD
2K
USD
209
0%
3 944
71%
99%
0.44
-38.91
USD
100%
1:500
