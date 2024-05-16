SegnaliSezioni
Shamsun Nahar

FxSignalPro

Shamsun Nahar
0 recensioni
Affidabilità
207 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 1%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 727
Profit Trade:
2 658 (71.31%)
Loss Trade:
1 069 (28.68%)
Best Trade:
855.36 USD
Worst Trade:
-15 860.86 USD
Profitto lordo:
116 580.14 USD (8 314 402 pips)
Perdita lorda:
-269 177.31 USD (3 415 039 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (4 112.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 632.71 USD (48)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
99.47%
Massimo carico di deposito:
325.54%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
3 116 (83.61%)
Short Trade:
611 (16.39%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-40.94 USD
Profitto medio:
43.86 USD
Perdita media:
-251.80 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-24 771.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65 037.11 USD (34)
Crescita mensile:
364.66%
Previsione annuale:
4 424.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155 227.54 USD
Massimale:
195 439.74 USD (473.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.94% (154 496.91 USD)
Per equità:
96.21% (25 624.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1024
USDJPY 630
WTI 552
NVIDIA 330
US500 197
XNGUSD 141
BTCUSD 103
CHINA50 98
CADCHF 80
GOOGLE 66
GBPUSD 51
APPLE 39
TESLA 32
EURUSD 31
CATERPILLAR 21
BE.xnys 19
MCDONALDS 17
HOMEDEPOT 15
LIAUTO 13
ASMLHLDGNV 11
ELILILLY 10
CRM.xnys 10
PENNNATIONALGAMING 9
APPLIEDMATERIALS 9
JABIL 7
CONTEXTLOGIC 7
PEPSI 7
AAPL.xnas 7
UNH.xnys 7
AUDCAD 6
MEDTRONIC 6
ADBE.xnas 6
DELL 5
ALIBABA 5
DEXCOM 5
ELECTRONICARTS 5
ABBOTTLABORATORIES 5
PEP.xnas 5
ACN.xnys 5
US100 4
BRISTOL-MYERSSQUIBB 4
VF 4
BEYONDMEAT 4
ADAUSD 4
PINDUODUO 4
REGENERONPHARMACEUTICALS 4
ALBEMARLE 3
GROUPON 3
PALANTIRTECHNOLOGIES 3
SERVICENOW 3
BIOMARINPHARMACEUTICAL 3
BOEING 3
HERSHEY 3
ACCENTUREPLC 3
JD 3
CONOCOPHILLIPS 3
ABBVIE 3
SBUX.xnys 3
ORCL.xnys 3
VIX 2
WHEAT 2
RIOTBLOCKCHAIN 2
PHILLIPS66 2
DUPONTDENEMOURS 2
LUMINARTECHNOLOGIES 2
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 2
3M 2
ALPHABETINC-C 2
UNITEDPARCELSERVICE 2
NIKE 2
COCACOLA 2
MICRONTECHNOLOGY 2
MONDELEZINTL 2
DHR.xnys 2
LLY.xnys 2
REGN.xnas 2
META.xnas 2
WORKHORSEGROUP 1
GBPCAD 1
EURCAD 1
PLUGPOWER 1
SPIRITAIRLINES 1
UNITEDINTERNET 1
HERBALIFENUTRITION 1
COUPANG 1
AURINIAPHARMACEUTICALS 1
AGNCINVESTMENT 1
AROUNDTOWN 1
ROKU 1
SOLUSD 1
DANAHER 1
ESTEELAUDER 1
KRAFTHEINZ 1
AMD 1
UNITEDHEALTHGROUP 1
STARBUCKS 1
HSY.xnys 1
TMO.xnys 1
QCOM.xnas 1
SLB.xnys 1
AMZN.xnas 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 28K
USDJPY -132K
WTI -12K
NVIDIA -26K
US500 196
XNGUSD -1.8K
BTCUSD 1.2K
CHINA50 2.6K
CADCHF -1.5K
GOOGLE -267
GBPUSD -236
APPLE 1.8K
TESLA 403
EURUSD 157
CATERPILLAR -6K
BE.xnys -2.4K
MCDONALDS -1.2K
HOMEDEPOT 910
LIAUTO -19
ASMLHLDGNV 238
ELILILLY 236
CRM.xnys 27
PENNNATIONALGAMING -622
APPLIEDMATERIALS -1K
JABIL 78
CONTEXTLOGIC -476
PEPSI 182
AAPL.xnas 255
UNH.xnys 41
AUDCAD 24
MEDTRONIC -27
ADBE.xnas -264
DELL -66
ALIBABA -201
DEXCOM -661
ELECTRONICARTS 39
ABBOTTLABORATORIES -8
PEP.xnas 123
ACN.xnys 25
US100 26
BRISTOL-MYERSSQUIBB -27
VF -161
BEYONDMEAT -173
ADAUSD 16
PINDUODUO 87
REGENERONPHARMACEUTICALS 100
ALBEMARLE 45
GROUPON -268
PALANTIRTECHNOLOGIES 115
SERVICENOW -284
BIOMARINPHARMACEUTICAL -158
BOEING -130
HERSHEY -101
ACCENTUREPLC 155
JD 64
CONOCOPHILLIPS 15
ABBVIE 78
SBUX.xnys 36
ORCL.xnys 54
VIX 8
WHEAT 32
RIOTBLOCKCHAIN -10
PHILLIPS66 -65
DUPONTDENEMOURS -230
LUMINARTECHNOLOGIES 102
TAIWANSEMICONDUCTORMAN 5
3M 15
ALPHABETINC-C 24
UNITEDPARCELSERVICE -963
NIKE 5
COCACOLA 127
MICRONTECHNOLOGY 61
MONDELEZINTL 47
DHR.xnys 28
LLY.xnys 142
REGN.xnas -27
META.xnas 19
WORKHORSEGROUP -43
GBPCAD 15
EURCAD -9
PLUGPOWER 215
SPIRITAIRLINES 76
UNITEDINTERNET -12
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -31
AURINIAPHARMACEUTICALS -35
AGNCINVESTMENT -109
AROUNDTOWN -110
ROKU 30
SOLUSD -2
DANAHER -65
ESTEELAUDER -97
KRAFTHEINZ 17
AMD 20
UNITEDHEALTHGROUP 39
STARBUCKS 61
HSY.xnys 19
TMO.xnys 246
QCOM.xnas -13
SLB.xnys -6
AMZN.xnas 29
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 495K
USDJPY -421K
WTI -27K
NVIDIA -85K
US500 -379K
XNGUSD 4.2K
BTCUSD 4.9M
CHINA50 300K
CADCHF -2.5K
GOOGLE 1.6K
GBPUSD -3.6K
APPLE 17K
TESLA 5K
EURUSD 5.5K
CATERPILLAR -13K
BE.xnys -16K
MCDONALDS -6.5K
HOMEDEPOT 3.6K
LIAUTO 456
ASMLHLDGNV 30K
ELILILLY 22K
CRM.xnys 2.6K
PENNNATIONALGAMING -1.8K
APPLIEDMATERIALS -13K
JABIL 936
CONTEXTLOGIC -322
PEPSI 2.1K
AAPL.xnas 1.1K
UNH.xnys 2.7K
AUDCAD 466
MEDTRONIC 294
ADBE.xnas -825
DELL -663
ALIBABA -1.6K
DEXCOM -3.7K
ELECTRONICARTS 499
ABBOTTLABORATORIES -38
PEP.xnas 1.4K
ACN.xnys 1.4K
US100 5.3K
BRISTOL-MYERSSQUIBB -87
VF -157
BEYONDMEAT -678
ADAUSD 636
PINDUODUO 2.2K
REGENERONPHARMACEUTICALS 7.3K
ALBEMARLE 1.5K
GROUPON -219
PALANTIRTECHNOLOGIES 453
SERVICENOW -14K
BIOMARINPHARMACEUTICAL -1.6K
BOEING -953
HERSHEY -1.6K
ACCENTUREPLC 4.4K
JD 537
CONOCOPHILLIPS 686
ABBVIE 1.9K
SBUX.xnys 552
ORCL.xnys 1.3K
VIX -241
WHEAT 3.2K
RIOTBLOCKCHAIN -15
PHILLIPS66 -310
DUPONTDENEMOURS -426
LUMINARTECHNOLOGIES 78
TAIWANSEMICONDUCTORMAN -27
3M 373
ALPHABETINC-C 318
UNITEDPARCELSERVICE -1.9K
NIKE 161
COCACOLA 478
MICRONTECHNOLOGY 1.1K
MONDELEZINTL 602
DHR.xnys 723
LLY.xnys 3.9K
REGN.xnas 3.3K
META.xnas 889
WORKHORSEGROUP -22
GBPCAD 941
EURCAD -546
PLUGPOWER 218
SPIRITAIRLINES 159
UNITEDINTERNET -14
HERBALIFENUTRITION -6
COUPANG -92
AURINIAPHARMACEUTICALS -106
AGNCINVESTMENT -211
AROUNDTOWN -49
ROKU 296
SOLUSD -889
DANAHER -1.1K
ESTEELAUDER -884
KRAFTHEINZ 121
AMD 247
UNITEDHEALTHGROUP 2.2K
STARBUCKS 389
HSY.xnys 459
TMO.xnys 5.1K
QCOM.xnas -171
SLB.xnys -7
AMZN.xnas 358
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +855.36 USD
Worst Trade: -15 861 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +4 112.46 USD
Massima perdita consecutiva: -24 771.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.18 × 38
GoMarkets-Live
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 118
Exness-MT5Real
2.68 × 203
Exness-MT5Real3
3.50 × 10
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
6.00 × 31
TitanFX-MT5-01
6.56 × 16
FPMarketsSC-Live
6.87 × 23
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-Pro
9.97 × 273
RoboForex-ECN
10.50 × 2
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
XMGlobal-MT5 16
12.95 × 20
Non ci sono recensioni
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1445 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 18:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
