いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarketsLLC-Live 0.18 × 38 GoMarkets-Live 0.74 × 27 ICMarketsSC-MT5-2 0.81 × 119 RoboForex-ECN 1.50 × 2 Exness-MT5Real 2.68 × 203 Exness-MT5Real3 3.50 × 10 ICMarketsSC-MT5 4.74 × 94 FBSTradestone-Real 6.00 × 31 TitanFX-MT5-01 6.56 × 16 FPMarketsSC-Live 6.87 × 23 AlfaForexRU-Real 7.08 × 13 RoboForex-Pro 9.95 × 274 ICTrading-MT5-4 12.10 × 314 XMGlobal-MT5 16 12.95 × 20 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは