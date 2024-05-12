SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hedging2 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging2 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 242%
FBS-Real-3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 819
Kârla kapanan işlemler:
1 161 (63.82%)
Zararla kapanan işlemler:
658 (36.17%)
En iyi işlem:
846.26 USD
En kötü işlem:
-224.09 USD
Brüt kâr:
30 531.66 USD (89 694 pips)
Brüt zarar:
-3 617.29 USD (91 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (25 329.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25 329.46 USD (90)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
83.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
447
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
29.82
Alış işlemleri:
932 (51.24%)
Satış işlemleri:
887 (48.76%)
Kâr faktörü:
8.44
Beklenen getiri:
14.80 USD
Ortalama kâr:
26.30 USD
Ortalama zarar:
-5.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-887.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-887.38 USD (16)
Aylık büyüme:
2.00%
Yıllık tahmin:
24.99%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
902.68 USD (2.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.32% (902.68 USD)
Varlığa göre:
31.42% (5 443.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 325
GBPCHF 300
NZDCAD 276
EURCHF 209
XTIUSD 181
XBRUSD 174
GBPJPY 137
EURJPY 127
archived 90
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 389
GBPCHF 367
NZDCAD -619
EURCHF 298
XTIUSD 510
XBRUSD 500
GBPJPY 70
EURJPY 68
archived 25K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 3.8K
GBPCHF -3.9K
NZDCAD -9.5K
EURCHF 884
XTIUSD 517
XBRUSD 685
GBPJPY 1.1K
EURJPY 4.3K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +846.26 USD
En kötü işlem: -224 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +25 329.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -887.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 5
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 29
MTBank-live-1
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 4
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 6
FreshForex-Real
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 10
Tickmill02-Live
0.00 × 3
SwissCapitalFinBroker-RealFX
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 2
289 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 07:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 01:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.11 19:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 41 days. This comprises 8.32% of days out of the 493 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.06% of days out of the 493 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.64% of days out of 493 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.13 17:34
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.07.23 07:12
Share of trading days is too low
2025.07.15 06:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hedging2 by Alpha
Ayda 30 USD
242%
1
0
USD
21K
USD
74
95%
1 819
63%
100%
8.44
14.80
USD
31%
1:100
Kopyala

