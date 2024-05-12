- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 819
Kârla kapanan işlemler:
1 161 (63.82%)
Zararla kapanan işlemler:
658 (36.17%)
En iyi işlem:
846.26 USD
En kötü işlem:
-224.09 USD
Brüt kâr:
30 531.66 USD (89 694 pips)
Brüt zarar:
-3 617.29 USD (91 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (25 329.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25 329.46 USD (90)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
83.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
447
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
29.82
Alış işlemleri:
932 (51.24%)
Satış işlemleri:
887 (48.76%)
Kâr faktörü:
8.44
Beklenen getiri:
14.80 USD
Ortalama kâr:
26.30 USD
Ortalama zarar:
-5.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-887.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-887.38 USD (16)
Aylık büyüme:
2.00%
Yıllık tahmin:
24.99%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
902.68 USD (2.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.32% (902.68 USD)
Varlığa göre:
31.42% (5 443.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|325
|GBPCHF
|300
|NZDCAD
|276
|EURCHF
|209
|XTIUSD
|181
|XBRUSD
|174
|GBPJPY
|137
|EURJPY
|127
|archived
|90
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|389
|GBPCHF
|367
|NZDCAD
|-619
|EURCHF
|298
|XTIUSD
|510
|XBRUSD
|500
|GBPJPY
|70
|EURJPY
|68
|archived
|25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|3.8K
|GBPCHF
|-3.9K
|NZDCAD
|-9.5K
|EURCHF
|884
|XTIUSD
|517
|XBRUSD
|685
|GBPJPY
|1.1K
|EURJPY
|4.3K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +846.26 USD
En kötü işlem: -224 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +25 329.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -887.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 5
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 29
|
MTBank-live-1
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 6
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
SwissCapitalFinBroker-RealFX
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
242%
1
0
USD
USD
21K
USD
USD
74
95%
1 819
63%
100%
8.44
14.80
USD
USD
31%
1:100