Trade:
1 819
Profit Trade:
1 161 (63.82%)
Loss Trade:
658 (36.17%)
Best Trade:
846.26 USD
Worst Trade:
-224.09 USD
Profitto lordo:
30 531.66 USD (89 694 pips)
Perdita lorda:
-3 617.29 USD (91 728 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (25 329.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25 329.46 USD (90)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
83.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
447
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
29.82
Long Trade:
932 (51.24%)
Short Trade:
887 (48.76%)
Fattore di profitto:
8.44
Profitto previsto:
14.80 USD
Profitto medio:
26.30 USD
Perdita media:
-5.50 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-887.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-887.38 USD (16)
Crescita mensile:
2.00%
Previsione annuale:
24.99%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
902.68 USD (2.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.32% (902.68 USD)
Per equità:
31.42% (5 443.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|325
|GBPCHF
|300
|NZDCAD
|276
|EURCHF
|209
|XTIUSD
|181
|XBRUSD
|174
|GBPJPY
|137
|EURJPY
|127
|archived
|90
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|389
|GBPCHF
|367
|NZDCAD
|-619
|EURCHF
|298
|XTIUSD
|510
|XBRUSD
|500
|GBPJPY
|70
|EURJPY
|68
|archived
|25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.8K
|GBPCHF
|-3.9K
|NZDCAD
|-9.5K
|EURCHF
|884
|XTIUSD
|517
|XBRUSD
|685
|GBPJPY
|1.1K
|EURJPY
|4.3K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +846.26 USD
Worst Trade: -224 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +25 329.46 USD
Massima perdita consecutiva: -887.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 5
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 29
|
MTBank-live-1
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 6
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
SwissCapitalFinBroker-RealFX
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
30USD al mese
242%
1
0
USD
USD
21K
USD
USD
74
95%
1 819
63%
100%
8.44
14.80
USD
USD
31%
1:100