SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hedging2 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging2 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 242%
FBS-Real-3
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 819
Profit Trade:
1 161 (63.82%)
Loss Trade:
658 (36.17%)
Best Trade:
846.26 USD
Worst Trade:
-224.09 USD
Profitto lordo:
30 531.66 USD (89 694 pips)
Perdita lorda:
-3 617.29 USD (91 728 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (25 329.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25 329.46 USD (90)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
83.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
447
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
29.82
Long Trade:
932 (51.24%)
Short Trade:
887 (48.76%)
Fattore di profitto:
8.44
Profitto previsto:
14.80 USD
Profitto medio:
26.30 USD
Perdita media:
-5.50 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-887.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-887.38 USD (16)
Crescita mensile:
2.00%
Previsione annuale:
24.99%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
902.68 USD (2.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.32% (902.68 USD)
Per equità:
31.42% (5 443.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 325
GBPCHF 300
NZDCAD 276
EURCHF 209
XTIUSD 181
XBRUSD 174
GBPJPY 137
EURJPY 127
archived 90
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 389
GBPCHF 367
NZDCAD -619
EURCHF 298
XTIUSD 510
XBRUSD 500
GBPJPY 70
EURJPY 68
archived 25K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 3.8K
GBPCHF -3.9K
NZDCAD -9.5K
EURCHF 884
XTIUSD 517
XBRUSD 685
GBPJPY 1.1K
EURJPY 4.3K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +846.26 USD
Worst Trade: -224 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +25 329.46 USD
Massima perdita consecutiva: -887.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 5
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 29
MTBank-live-1
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 4
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 6
FreshForex-Real
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 10
Tickmill02-Live
0.00 × 3
SwissCapitalFinBroker-RealFX
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 2
289 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 07:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 01:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.11 19:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 41 days. This comprises 8.32% of days out of the 493 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.06% of days out of the 493 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.64% of days out of 493 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.13 17:34
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.07.23 07:12
Share of trading days is too low
2025.07.15 06:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hedging2 by Alpha
30USD al mese
242%
1
0
USD
21K
USD
74
95%
1 819
63%
100%
8.44
14.80
USD
31%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.