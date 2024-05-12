Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCM-EURReal01 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Real 9 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 2 ICMarkets-Live16 0.00 × 2 FBS-Real-6 0.00 × 5 Tickmill02-Live 0.00 × 3 FPMarkets-Live4 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 29 ICTrading-Live31 0.00 × 6 ZealCapitalMarketSC-Live 0.00 × 2 FreshForex-Real 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live2 0.00 × 35 XM.COM-Real 5 0.00 × 1 Exness-Real6 0.00 × 2 UniverseWheel-Live 0.00 × 12 Tickmill-Live08 0.00 × 1 AxioryAsia-01Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 6 XM.COM-Real 3 0.00 × 1 TopFXGlobal-Live Server 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 1 SwissquoteLtd-Live 0.00 × 1 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 4 Aglobe-Live-1 0.00 × 2 ICMarkets-Live22 0.00 × 4 еще 305... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика