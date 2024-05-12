- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11 142
Прибыльных трейдов:
6 944 (62.32%)
Убыточных трейдов:
4 198 (37.68%)
Лучший трейд:
3 610.00 USD
Худший трейд:
-2 198.53 USD
Общая прибыль:
120 537.32 USD (745 484 pips)
Общий убыток:
-62 333.97 USD (855 731 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (25 329.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
25 329.46 USD (90)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
83.04%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
229
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.58
Длинных трейдов:
5 749 (51.60%)
Коротких трейдов:
5 393 (48.40%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
5.22 USD
Средняя прибыль:
17.36 USD
Средний убыток:
-14.85 USD
Макс. серия проигрышей:
62 (-18.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 026.48 USD (14)
Прирост в месяц:
13.41%
Годовой прогноз:
162.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7 674.18 USD (14.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.26% (7 674.18 USD)
По эквити:
74.66% (19 018.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2130
|GBPCHF
|2010
|XTIUSD
|1929
|XBRUSD
|1750
|NZDCAD
|1429
|EURCHF
|1222
|EURJPY
|364
|GBPJPY
|201
|archived
|105
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|4K
|GBPCHF
|4.8K
|XTIUSD
|14K
|XBRUSD
|8.1K
|NZDCAD
|1.5K
|EURCHF
|2.1K
|EURJPY
|1.9K
|GBPJPY
|-6.6K
|archived
|29K
|EURGBP
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-136
|GBPCHF
|-21K
|XTIUSD
|15K
|XBRUSD
|-12K
|NZDCAD
|-19K
|EURCHF
|-18K
|EURJPY
|53K
|GBPJPY
|-107K
|archived
|0
|EURGBP
|-28
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 610.00 USD
Худший трейд: -2 199 USD
Макс. серия выигрышей: 90
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +25 329.46 USD
Макс. убыток в серии: -18.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 5
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 6
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
еще 305...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
944%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
119
99%
11 142
62%
100%
1.93
5.22
USD
USD
75%
1:100