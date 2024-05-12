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Сигналы / MetaTrader 4 / Hedging2 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging2 by Alpha

Wardhana Ng Surya
Wardhana Ng Surya

Wardhana Ng Surya

0 отзывов
Надежность
119 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 944%
FBS-Real-3
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 142
Прибыльных трейдов:
6 944 (62.32%)
Убыточных трейдов:
4 198 (37.68%)
Лучший трейд:
3 610.00 USD
Худший трейд:
-2 198.53 USD
Общая прибыль:
120 537.32 USD (745 484 pips)
Общий убыток:
-62 333.97 USD (855 731 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (25 329.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
25 329.46 USD (90)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
83.04%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
229
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.58
Длинных трейдов:
5 749 (51.60%)
Коротких трейдов:
5 393 (48.40%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
5.22 USD
Средняя прибыль:
17.36 USD
Средний убыток:
-14.85 USD
Макс. серия проигрышей:
62 (-18.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 026.48 USD (14)
Прирост в месяц:
13.41%
Годовой прогноз:
162.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7 674.18 USD (14.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.26% (7 674.18 USD)
По эквити:
74.66% (19 018.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 2130
GBPCHF 2010
XTIUSD 1929
XBRUSD 1750
NZDCAD 1429
EURCHF 1222
EURJPY 364
GBPJPY 201
archived 105
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 4K
GBPCHF 4.8K
XTIUSD 14K
XBRUSD 8.1K
NZDCAD 1.5K
EURCHF 2.1K
EURJPY 1.9K
GBPJPY -6.6K
archived 29K
EURGBP 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -136
GBPCHF -21K
XTIUSD 15K
XBRUSD -12K
NZDCAD -19K
EURCHF -18K
EURJPY 53K
GBPJPY -107K
archived 0
EURGBP -28
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 610.00 USD
Худший трейд: -2 199 USD
Макс. серия выигрышей: 90
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +25 329.46 USD
Макс. убыток в серии: -18.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCM-EURReal01
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 5
Tickmill02-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 29
ICTrading-Live31
0.00 × 6
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
FreshForex-Real
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
Tickmill-Live08
0.00 × 1
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
XM.COM-Real 3
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
еще 305...
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Нет отзывов
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.26 14:04
No swaps are charged on the signal account
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.20 19:34
No swaps are charged on the signal account
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.05.06 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.05 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.05 17:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.04 10:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.05.01 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.30 18:43
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.04.30 17:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.30 12:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.04.30 11:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.29 14:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.04.24 19:15
No swaps are charged on the signal account
2026.04.21 20:04
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hedging2 by Alpha
30 USD в месяц
944%
0
0
USD
29K
USD
119
99%
11 142
62%
100%
1.93
5.22
USD
75%
1:100
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