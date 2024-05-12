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Wardhana Ng Surya

Hedging2 by Alpha

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最好交易:
3 610.00 USD
最差交易:
-2 198.53 USD
毛利:
121 757.60 USD (751 214 pips)
毛利亏损:
-63 508.38 USD (862 462 pips)
最大连续赢利:
90 (25 329.46 USD)
最大连续盈利:
25 329.46 USD (90)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
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采收率:
7.59
长期交易:
5 792 (51.53%)
短期交易:
5 447 (48.47%)
利润因子:
1.92
预期回报:
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平均利润:
17.39 USD
平均损失:
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最大连续失误:
62 (-18.61 USD)
最大连续亏损:
-7 026.48 USD (14)
每月增长:
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年度预测:
155.08%
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结余跌幅:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 2149
GBPCHF 2026
XTIUSD 1944
XBRUSD 1775
NZDCAD 1442
EURCHF 1231
EURJPY 364
GBPJPY 201
archived 105
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 4K
GBPCHF 4.8K
XTIUSD 14K
XBRUSD 8K
NZDCAD 1.5K
EURCHF 2.1K
EURJPY 1.9K
GBPJPY -6.6K
archived 29K
EURGBP 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -214
GBPCHF -23K
XTIUSD 15K
XBRUSD -14K
NZDCAD -17K
EURCHF -17K
EURJPY 53K
GBPJPY -107K
archived 0
EURGBP -28
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +3 610.00 USD
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FreshForex-Real
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FPMarketsLLC-Live2
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2026.07.03 08:07
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2026.07.03 08:07
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2026.06.26 14:04
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2026.05.26 07:21
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2026.05.26 07:21
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2026.05.20 19:34
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2026.05.08 09:05
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2026.05.08 09:05
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2026.05.06 00:43
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2026.05.05 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.05 17:39
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2026.05.04 10:41
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2026.05.01 13:57
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2026.04.30 18:43
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2026.04.30 17:43
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2026.04.30 12:39
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2026.04.30 11:39
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2026.04.29 14:23
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2026.04.24 19:15
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2026.04.21 20:04
Share of days for 80% of growth is too low
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Hedging2 by Alpha
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29K
USD
120
99%
11 239
62%
100%
1.91
5.18
USD
75%
1:100
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