- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 239
盈利交易:
7 002 (62.30%)
亏损交易:
4 237 (37.70%)
最好交易:
3 610.00 USD
最差交易:
-2 198.53 USD
毛利:
121 757.60 USD (751 214 pips)
毛利亏损:
-63 508.38 USD (862 462 pips)
最大连续赢利:
90 (25 329.46 USD)
最大连续盈利:
25 329.46 USD (90)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
83.04%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
231
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.59
长期交易:
5 792 (51.53%)
短期交易:
5 447 (48.47%)
利润因子:
1.92
预期回报:
5.18 USD
平均利润:
17.39 USD
平均损失:
-14.99 USD
最大连续失误:
62 (-18.61 USD)
最大连续亏损:
-7 026.48 USD (14)
每月增长:
12.78%
年度预测:
155.08%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7 674.18 USD (14.14%)
相对跌幅:
结余:
23.26% (7 674.18 USD)
净值:
74.66% (19 018.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2149
|GBPCHF
|2026
|XTIUSD
|1944
|XBRUSD
|1775
|NZDCAD
|1442
|EURCHF
|1231
|EURJPY
|364
|GBPJPY
|201
|archived
|105
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|4K
|GBPCHF
|4.8K
|XTIUSD
|14K
|XBRUSD
|8K
|NZDCAD
|1.5K
|EURCHF
|2.1K
|EURJPY
|1.9K
|GBPJPY
|-6.6K
|archived
|29K
|EURGBP
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-214
|GBPCHF
|-23K
|XTIUSD
|15K
|XBRUSD
|-14K
|NZDCAD
|-17K
|EURCHF
|-17K
|EURJPY
|53K
|GBPJPY
|-107K
|archived
|0
|EURGBP
|-28
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 610.00 USD
最差交易: -2 199 USD
最大连续赢利: 90
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +25 329.46 USD
最大连续亏损: -18.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 5
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 6
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
946%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
120
99%
11 239
62%
100%
1.91
5.18
USD
USD
75%
1:100