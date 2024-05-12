- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 819
Bénéfice trades:
1 161 (63.82%)
Perte trades:
658 (36.17%)
Meilleure transaction:
846.26 USD
Pire transaction:
-224.09 USD
Bénéfice brut:
30 531.66 USD (89 694 pips)
Perte brute:
-3 617.29 USD (91 728 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (25 329.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25 329.46 USD (90)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
83.04%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
447
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
29.82
Longs trades:
932 (51.24%)
Courts trades:
887 (48.76%)
Facteur de profit:
8.44
Rendement attendu:
14.80 USD
Bénéfice moyen:
26.30 USD
Perte moyenne:
-5.50 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-887.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-887.38 USD (16)
Croissance mensuelle:
2.00%
Prévision annuelle:
24.99%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
902.68 USD (2.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.32% (902.68 USD)
Par fonds propres:
31.42% (5 443.08 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|325
|GBPCHF
|300
|NZDCAD
|276
|EURCHF
|209
|XTIUSD
|181
|XBRUSD
|174
|GBPJPY
|137
|EURJPY
|127
|archived
|90
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|389
|GBPCHF
|367
|NZDCAD
|-619
|EURCHF
|298
|XTIUSD
|510
|XBRUSD
|500
|GBPJPY
|70
|EURJPY
|68
|archived
|25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|3.8K
|GBPCHF
|-3.9K
|NZDCAD
|-9.5K
|EURCHF
|884
|XTIUSD
|517
|XBRUSD
|685
|GBPJPY
|1.1K
|EURJPY
|4.3K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +846.26 USD
Pire transaction: -224 USD
Gains consécutifs maximales: 90
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +25 329.46 USD
Perte consécutive maximale: -887.38 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 5
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 29
|
MTBank-live-1
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 6
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
SwissCapitalFinBroker-RealFX
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
242%
1
0
USD
USD
21K
USD
USD
74
95%
1 819
63%
100%
8.44
14.80
USD
USD
31%
1:100