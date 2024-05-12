SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hedging2 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging2 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 avis
Fiabilité
74 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 242%
FBS-Real-3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 819
Bénéfice trades:
1 161 (63.82%)
Perte trades:
658 (36.17%)
Meilleure transaction:
846.26 USD
Pire transaction:
-224.09 USD
Bénéfice brut:
30 531.66 USD (89 694 pips)
Perte brute:
-3 617.29 USD (91 728 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (25 329.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25 329.46 USD (90)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
83.04%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
447
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
29.82
Longs trades:
932 (51.24%)
Courts trades:
887 (48.76%)
Facteur de profit:
8.44
Rendement attendu:
14.80 USD
Bénéfice moyen:
26.30 USD
Perte moyenne:
-5.50 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-887.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-887.38 USD (16)
Croissance mensuelle:
2.00%
Prévision annuelle:
24.99%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
902.68 USD (2.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.32% (902.68 USD)
Par fonds propres:
31.42% (5 443.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 325
GBPCHF 300
NZDCAD 276
EURCHF 209
XTIUSD 181
XBRUSD 174
GBPJPY 137
EURJPY 127
archived 90
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 389
GBPCHF 367
NZDCAD -619
EURCHF 298
XTIUSD 510
XBRUSD 500
GBPJPY 70
EURJPY 68
archived 25K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 3.8K
GBPCHF -3.9K
NZDCAD -9.5K
EURCHF 884
XTIUSD 517
XBRUSD 685
GBPJPY 1.1K
EURJPY 4.3K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +846.26 USD
Pire transaction: -224 USD
Gains consécutifs maximales: 90
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +25 329.46 USD
Perte consécutive maximale: -887.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 5
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 29
MTBank-live-1
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 4
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 6
FreshForex-Real
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 10
Tickmill02-Live
0.00 × 3
SwissCapitalFinBroker-RealFX
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 2
289 plus...
Aucun avis
2025.09.26 07:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 01:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.11 19:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 41 days. This comprises 8.32% of days out of the 493 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.06% of days out of the 493 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.64% of days out of 493 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.13 17:34
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.07.23 07:12
Share of trading days is too low
2025.07.15 06:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.