SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AYHAM
Aiham Imad Mudheher Al Saadi

AYHAM

Aiham Imad Mudheher Al Saadi
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 634%
TopFXGlobal-Live Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 612
Kârla kapanan işlemler:
1 403 (87.03%)
Zararla kapanan işlemler:
209 (12.97%)
En iyi işlem:
64.06 USD
En kötü işlem:
-71.16 USD
Brüt kâr:
6 648.09 USD (390 101 pips)
Brüt zarar:
-1 885.42 USD (152 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
166 (533.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
621.38 USD (91)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
99.40%
Maks. mevduat yükü:
61.32%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
39.37
Alış işlemleri:
821 (50.93%)
Satış işlemleri:
791 (49.07%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
2.95 USD
Ortalama kâr:
4.74 USD
Ortalama zarar:
-9.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.98 USD (2)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
17.45%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
120.98 USD (2.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.94% (120.98 USD)
Varlığa göre:
76.12% (1 344.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD. 989
AUDCAD. 349
GBPJPY. 65
GBPUSD. 62
CHFJPY. 40
USDJPY. 36
NZDCAD. 19
EURCHF. 14
AUDUSD. 7
GBPCAD. 7
EURJPY. 7
EURGBP. 6
USDCHF. 5
XAUUSD. 3
EURAUD. 2
GBPAUD. 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD. 3.4K
AUDCAD. 661
GBPJPY. 122
GBPUSD. 115
CHFJPY. 303
USDJPY. 49
NZDCAD. 30
EURCHF. 26
AUDUSD. 14
GBPCAD. 11
EURJPY. 23
EURGBP. 4
USDCHF. 7
XAUUSD. 1
EURAUD. 1
GBPAUD. 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD. 172K
AUDCAD. 12K
GBPJPY. 17K
GBPUSD. 2.5K
CHFJPY. 17K
USDJPY. 6.8K
NZDCAD. 2.8K
EURCHF. 1.5K
AUDUSD. 1K
GBPCAD. 1.1K
EURJPY. 2.8K
EURGBP. 356
USDCHF. 673
XAUUSD. 75
EURAUD. 133
GBPAUD. 189
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.06 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 91
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +533.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopFXGlobal-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 12:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 14:26
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 20:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AYHAM
Ayda 40 USD
634%
0
0
USD
2.5K
USD
83
25%
1 612
87%
99%
3.52
2.95
USD
76%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.